Pasó la primera tanda de entrenamientos oficiales en el Gran Premio de Austin, válido por la 19ª fecha del campeonato de Fórmula 1 y el argentino Franco Colapinto terminó 16°, a 1 segundo y 359/1000 del más veloz que volvió a ser el McLaren de Lando Norris.

El Alpine del piloto sudamericano superó por un puesto al dueño de la primera butaca de la misma escudería, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, el rendimiento del equipo no mejora y Estados Unidos vuelve a presentarse como un duro desafío para ambos.

A partir de las 18:30 de la Argentina, toda la parrilla volverá a la pista para cumplir la tanda de clasificación correspondiente a la carrera Sprint que irá el sábado desde las 14.

Sprint es uno de los atractivos que tendrán los fanáticos de la categoría en el estado de Texas, una carrera previa a la final, bien corta, que permitirá la aceleración máxima de todos los corredores. Como una especia de aperitivo a la gran carrera que irá el domingo desde las 16.

Los más veloces

Los tiempos más veloces detrás del británico Norris quedaron en poder del alemán Nico Hulkenber, que arriba del Sauber es, hasta el momento, la gran revelación del fin de semana. Óscar Piastri, líder del campeonato con McLaren, completó el podio a 279/1000 de su compañero de equipo.

Sólo el australiano, quien líder actualmente a la Fórmula 1, giró más que Colapinto en la primera prueba. El oceánico completó 26 giros, mientras que el argentino lo hizo durante 25 vueltas. Siempre buscando muchos kilómetros al volante de su auto y en diferentes circuitos.

En Argentina, esta competencia sólo podrá verse por el sistema codificado de Espn, la otra alternativa en internet es suscribirse a DAZN.