River e Independiente Rivadavia se juegan todo por un lugar en la final de la Copa Argentina

El Mario Alberto Kempes será escenario de una semifinal cargada de tensión y promesas de buen fútbol. River e Independiente Rivadavia de Mendoza se medirán este viernes desde las 22:10 por un lugar en la gran final de la Copa Argentina, en un cruce que enfrenta a un gigante del fútbol argentino con una de las revelaciones del certamen. Será transmisión del Grupo Prima Multimedios.

El equipo de Marcelo Gallardo llega en un momento delicado: perdió seis de sus últimas ocho presentaciones y la continuidad del entrenador quedó bajo la lupa. Sin embargo, el reciente triunfo ante Talleres en Córdoba por el Torneo Clausura trajo algo de alivio y confianza para un grupo que busca cerrar el año con una sonrisa y, sobre todo, con un título que lo mantenga en la pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores.

En su camino hasta las semifinales, el “Millonario” eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0). Con la jerarquía de Armani. River intentará hacer pesar su historia en una competencia que ya lo vio campeón en tres oportunidades.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que llega con el envión anímico de una temporada histórica. El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, se consolidó como una de las grandes sorpresas del fútbol argentino y sueña con alcanzar su primera final nacional y poder lograr la clasificación a la Copa Libertadores. En su recorrido dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 por penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

La “Lepra” confía en su solidez defensiva y en la potencia goleadora de Alex Arce, su figura, mientras que el “Muñeco” apuesta por la experiencia de sus nombres fuertes para evitar otra decepción. La expectativa es enorme y el Kempes promete un marco imponente con hinchas de ambos lados.