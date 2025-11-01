Se juega el cotejo de vuelta de la segunda fase de la reválida del Federal A entre el Deportivo Rincón recibiendo desde las 11 en Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces a 9 de Julio de Rafaela, quien ganó la ida por la mínima.

Rincón vs 9 de Julio- mejores momentos

Comenzó el segundo tiempo, Rincón 0 - 9 de Julio 0.

Cambio en Rincón, ingresa Facundo Miguel, sale Federico Moreno,

Final del primer tiempo, empatan 0-0 en Ciudad Deportiva.

Partido sin grandes ideas en ambos lados, Rincón no encuentra los caminos para gestar jeugo ante un elenco de Rafaela que está bien plantado, y cuando puede inquieta a Sanchez.

19´lo tuvo 9 de Julio, Tobías Macíes quedó solo frente al arco, tardó más de lo normal y Di Bello se repuso desactivando el peligro.

15´cambio en 9 de Julio, sale lesionado Alex Salcedo, ingresa Guillermo Insabella,

2’ lo tuvo Rincón en el arranque, centro de Rueda al primer palo y Moreno en el primer palo desvío encontrando una buena respuesta del arquero

Comenzó el partido.

Formaciones Conformadas.

Deportivo Rincón 1 Alejandro Sánchez, 2 Jonathan Chacón, 3 Ezequiel Ávila, 4 Nicolás Di Bello, 5 Federico Moreno 6. Carlos Estebes, 7 Fernando Petinerolli, 8 Rodrigo Galdades, 9 Sebastián Jeldres, 10 Héctor Rueda, 11 Fernando Inda, 12 Criado, 13 Ariel Páez, 14 Díaz, 15 Edgardo Cano, 16 Cristian Correa, 17 Lucas Inostroza, 18 Cervera, 19 Facundo Miguel.

9 de Julio: Franco Frangueda, 2 Facundo Centurión, 3 Sebastián Acuña, 4 Maximiliano Martínez, 5 Alex Salcedo, 6 Jerónimo Almada, 7 Tobías Macíes, 8 Nicolás Del Sole, 9 Enzo Abondetto, 10 Braian Peralta, 11Maximiliano Ibáñez, 12 Joaquín Gómez, 13 Matías Emmert, 14 Ángel Molinari, 15 Guillermo Insabella, 16 Tomás Aversa, 17 Facundo García, 18 Lautaro Ocampo, 19 Tomás Bonilla, 20 Leandro Zabala.

La previa

Pasaron 15 días del juego disputado en Santa Fe, donde el León pudo haber traído algo más, pero sufrió en el final el desnivel y 2-1. Ahora la serie se muda al norte neuquino donde al elenco de Pablo Castro le alcanza ganar por la mínima para clasificar a la siguen instancia, por tener la ventaja deportiva.

Para este juego, Pablo Castro no podrá contar con Ramón Villalba, lesionado en el juego del miércoles por LIFUNE ante Independiente, y Daniel Carrasco, expulsado en el juego de ida. Si bien el DT no confirmó los 11, se especula con una formación similar al cotejo donde goleó a Sportivo Las Parejas en la serie anterior.

Por su parte Marcelo Varela tendrá bajas importantes, una la del capitán Maximiliano Martínez, quien sufrió una fractura nasal. En su lugar irá el juvenil Ángel Molinari

El partido será dirigido por Juan Ignacio Nebbietti, árbitro de Río Colorado (Río Negro). Lo acompañarán Emiliano Nicolás Bustos (Río Colorado) y Felipe Zonco (Coronel Dorrego) como asistentes, mientras que Kevin Nicolás Bustos, también de Coronel Dorrego, será el cuarto juez.

Probables formaciones:

Deportivo Rincón: Dep. Rincón: Jonathan Criado, Jonathan Chacón, Ezequiel Ávila, Nicolás Di Bello, Facundo Miguel, 6 Carlos Estebes, 7 Fernando Petinerolli, 8 Federico Moreno, 9 Fernando Inda, 10 Héctor Rueda. DT Pablo Castro

9 de Julio: Franco Fragueda; Acuña, Facundo Centurión, Androetto y Molinari; Nicolás Del Sole, Alex Salcedo, Tobías Macies y Peralta o García; Enzo Abondetto y Maximiliano Ibáñez.