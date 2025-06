Ancelotti vs Alfaro, el destacado en una fecha clave por Eliminatorias Sudamericana

Se juega la fecha 16 de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026. Con Argentina ya clasificada, el resto de los seleccionados siguen en la disputa por los boletos restantes. Ecuador y Paraguay pueden lograr su lugar si consiguen ganar de visitante, Chile está en su última vida, mientras que Uruguay y Colombia pueden complicar su andar de cara las últimas dos jornadas.

Argentina tiene 34 unidades, y además de ya tener su boleto al mundial, se aseguró el 1 de la tabla. Pero el juego en El Monumental toma trascendencia no solo porque es un rival de juste para el seleccionado de Scaloni, sino porque Colombia no llega de la mejor manera en sus últimos partidos, donde hace 5 que no ganar, cayendo en el puesto 6 con 21 puntos, apenas tres más que Venezuela, hoy en el repechaje.

Por su parte, la Vino Tinto sacó una pequeña luz en el 7mo lugar a su perseguidor Bolivia (14) y desde las 20hs visita a Uruguay, que también viene de rendimientos flojos, con 21 unidades y cuatro sin poder ganar. Si el seleccionado del “Bocha” Batista logra el triunfo, podría haber un triple Empate.

Desde las 17hs se abrirá la fecha en la altura de Bolivia, donde el seleccionado local y Chile juegan sus últimas armas. Los bolivianos perdieron en Venezuela la pasada jornada y se alejaron del repechaje, mientras que conjunto trasandino, tiene su última vida, ya que suma 10 y está último. Aún ganando, los de Gareca podrían quedar eliminados de su tercer mundial de manera consecutiva.

Chile solo le sirve ganar si no quiere quedarse sin mundial

Carlo Ancelotti hace su debut como local. El DT italiano viene de empatar en cero ante Ecuador y ahora recibe al sólido Paraguay de Gustavo Alfaro 21.45hs, quien podría asegurar su clasificación ganando. Por su parte Brasil esta 4to con 22 puntos, y un mal resultado lo podría comprometer de cara a las fechas finales.

20.30 se cerrará la fecha en Lima, donde Perú (11) recibe a Ecuador, que está segundo con 24 unidades junto al seleccionado guaraní. En el caso de lograr el triunfo, Sebastián Beccacece logrará el objetivo mundialista. Solo la victoria mantendría con chances a los peruanos.

Tabla de Posiciones: Argentina 34, Ecuador 24, Paraguay 24, Brasil 22, Uruguay 21, Colombia 21, Venezuela 18, Bolivia 14, Perú 11, Chile 10.