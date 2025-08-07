En la vuelta del fútbol argentino, Gimnasia sorprendió a Godoy Cruz en Mendoza

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, con la victoria como visitante de Gimnasia y Esgrima La Plata en Mendoza, contra Godoy Cruz, por 2 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte, donde no le está resultando sencillo ganar al Tomba.

Los mendocinos siguen sin conocer la victoria en el certamen y llegó con tres empates al hilo, mientras que el Lobo venía de conseguir su primera victoria en la pelea por escapar a la zona caliente, la de la permanencia.

Los goles del conjunto platense fueron de Rodrigo Auzmendi a los 29, en la continuidad de una jugada en la que todo el Lobo había reclamado por una infracción dentro del área. El juego continuó y llegó el centro desde la derecha para el primer de la tard.

Marcelo Torres amplió y prácticamente lo definió un minuto más tarde, a los 30, ambos en el primer tiempo, en una contra que nació en largo pelotazo al espacio, por la izquierda del ataque que terminó en otro gran centro para el cabezazo certero del delantero.

Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Más tarde, desde las 21:00 en La Plata, Estudiantes enfrentará a Independiente Rivadavia con la misión de seguir sumando antes del cruce por octavos de Copa Libertadores. El Pincha se recuperó del flojo inicio con dos victorias seguidas y quiere consolidarse en casa. La Lepra mendocina, en cambio, transita un torneo irregular con una victoria, un empate y una caída. El encuentro también será televisado por ESPN Premium.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.