Quién es Martín Ponte, el piloto que estafó a un nene con leucemia

Nicanor es un niño que fue diagnosticado con leucemia, y que su familia había sido víctima de una estafa por parte del ex piloto devenido en periodista Juan Martín Ponte.

Eliana, madre del menor, denunció al ex piloto, que se había ofrecido a ayudar, pero compartió el flayer del pequeño con los datos bancarios modificados, referentes a una cuenta personal suya y no de la familia del niño. No solo se quedó con el dinero de sus seguidores, sino también le pidió colaboración a otros colegas que, posteriormente, se contactaron con la mamá de Nicanor porque los datos compartidos por Ponte no coincidían con el destinatario.

Entre los afectados por la estafa aparece el ex piloto neuquino Camilo Echeverría, quien había donado 50 mil pesos. En una de las charlas, Ponte le dice “Hay que ayudar a un nene de 6 años que tiene leucemia. Tiene que viajar a Buenos Aires a hacerse un trasplante, medicamentos, etc. Así que estamos juntando unos mangos, hay que juntar bastante en realidad para ayudar a este chico. Así que te invito a romper el chanchito, hermano. No podés decir que no”. Ante el llamado de Camilo a Eliana, la madre de , y el desconocido de la cuenta , es que se hizo la denuncia.

El ex piloto de 39 años escribió el alias de una cuenta que pertenece a un tal Edgardo Sebastián Vega, que Eliana -madre del chico de Santa CRuz, enfermo- afirmó desconocer. Echeverría donó el dinero. Claro, al enterarse que en realidad lo habían engañado, Echevarría difundió el chat y escribió “acabo de comunicarme con la mamá de Nicanor, no le llegó la $. @MartinPonte85 donde estás que no respondés? Pedir $ para un nene que tiene una enfermedad y quedársela, no se puede ser tan miserable... dejo video de captura de pantalla”. Quien le comentó el mensaje al ex concejal neuquino fue nada más, ni nada menos que Franco Colapinto con un: “Te juro que no puedo creer como se puede ser así de malo”.

Quién es Ponte

Juan Martín Ponte nació el 27 de octubre de 1985 en Concordia, Entre Ríos, y tiene 39 años. Es un ex piloto de automovilismo nacional y actualmente se desempeña como periodista especializado en el deporte, colaborando con la cadena internacional ESPN.

Comenzó su carrera en los karting y luego pasó a competir en diversas categorías, como el Top Race, TC Pista y TC, donde disputó 164 carreras, obteniendo una victoria. También fue invitado en el TC Mouras. Su debut en el automovilismo fue en 1998 en la Fórmula Entrerriana, y a lo largo de su carrera participó en competencias internacionales en Italia y Estados Unidos. En 2004, logró su único título en el automovilismo, al consagrarse campeón de la Formula TR 2000 Pro Series.

Juan Martín Ponte, para el ambiente "tuerca" en estafador serial

¿Por qué la reacción del ambiente tuerca? Porque la estafa, según denuncia la madre de Nica, fue obra de alguien involucrado y conocido en ese mundo.

Eliana Insaurralde relató que "Él (Martín Ponte) me habla un lunes para ofrecer ayuda y me dice que como la gente confía en él, iba a poner su cuenta bancaria. Le dije que no, que ya había una cuenta de recaudación. A todo esto, supe que él antes había enviado a un grupo (de WhatsApp) pidiendo a 20 personas que cada uno tenía que poner 200.000 pesos para ayudar al tratamiento del hijo de un amigo. Y que él iba a devolver ese dinero en menos de dos meses. En una hora, dos horas, se juntó 600.000 pesos”. Eliana agregó que mucha gente la llamó confirmándole que le habían transferido dinero, el cual nunca le llegó a ella. “Me llamó gente diciendo que me había transferido 50.000, 30.000, 7.000, todos los números que te puedas imaginar. Al final, él (Ponte) juntó tres veces más de lo que yo tenía que juntar. Le sacó mucha plata a mucha gente, me da pena”.

En su estada en Comodoro Rivadavia de la familia de Nicanor rumbo a Buenos Aires, Ponte apareció en una radio de la ciudad chubutense. “Llamó a una periodista de acá, diciendo que le parecía raro que yo no le contestara los mensajes, que no se supiera cuánto se había recaudado. Me acusaba de ser una madre irresponsable. Pero cuando yo cuento la situación, después salta a la luz que él no es la primera vez que estafa con algo así. Me dijeron (pilotos) que se maneja así, que es su costumbre”.

El cuadro de Nicanor

Por segunda vez en su corta vida, Nicanor sufre leucemia linfoblástica aguda tipo B. La anterior se le detectó el 24 de marzo de 2022 y terminó el tratamiento del 28 de marzo del 2024. Días más tarde, el 20 de abril pasado, le apareció una inflamación testicular, que terminó siendo de vuelta la misma patología, la cual requirió ocho meses de inyecciones y ahora diez sesiones de radioterapia. El tratamiento comenzó el 26 de mayo y, si todo resulta bien, terminará en mayo del 2026.