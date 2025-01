Ya hay tres finalistas y se jugaron las idas de semifinales de las otras zonas

El pasado fin de semana se jugaron las vueltas de tres grupos y cinco partidos de ida de las finales de las diferentes zonas del Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El sábado la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia se convirtió en el primer equipo que accedió a la final, al superar en el estadio Municipal de Kilómetro 3 en el barrio General Enrique Mosconi (ex YPF) 4 a 1 (4 a 2 en el global) a La Amistad de Cipolletti por la zona Sur Patagonia. Facundo Vilte, Gonzalo Figueroa, Valentín Pesse y Federico Reyes marcaron los goles del elenco que dirige la dupla Nicolás Segura y Néstor Andrés "Cuqui" Silvera. El marplatense Yoel Gustavo Juárez señaló el tanto de los rionegrinos. Por ahora los chubutenses, esperan rival para el cruce final.

CAI representará a la Patagonia y buscará un ascenso al Torneo Federal A de este año

El domingo, en el norte de La Pampa, Costa Brava de General Pico superó por 3 a 0 a Ferro Carril Sud de Olavarría con goles de Lautaro Ibarra, Agustín López y Ramiro Fredes, se alzó con el global por 4 a 0, para llevarse la Zona Pampena Sur. También espera rival para la final.

En la otra final, Deportivo Graneros -localidad del sur de la provincia a 130 kilómetros de la capital San Miguel, como visitante se quedó con la Zona Norte. En Salvador Mazza (Salta) derrotó por 3 a 2 a Sportivo Pocitos, y se alzó con el cruce del Grupo Norte por 5 a 4. Facundo Cruz en dos oportunidades y Nicolás Verón le dieron la clasificación; Fabricio Reyes -uno de los goleadores del certamen a nivel nacional- señaló los dos tantos salteños. También espera rival para la final.

Domingo de Idas

Por la zona Litoral Norte, Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) dio un trascendental paso para quedarse con la serie. Como visitante en Formosa, derrotó a 1ª de Mayo por 3 a 1, con tantos de Ulises Silveyra en dos oportunidades y Julio César Cáceres. El gol de los locales llegó por intermedio de Williams Cárdenas.

En tanto, hubo incidentes en el cotejo que jugaban Defensores de Salto, Buenos Aires, equipo que dirige el ex jugador de River Plate, Platense y Lanús, Claudio Spontón, que perdía 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilvoy, por la Zona Pampeana Norte y fue suspendido a los 40 minutos del complemento, por invasión de hinchas locales, hubo agresión a los árbitros y jugadores visitantes, y el cotejo no continuó por falta de garantías. Marcos Salvaggio y Franco Cáseres marcaron los goles, de un equipo que esta "muy relacionado" al ex árbitro y designador de los colegiados que dirigen cada partido que organiza el Consejo Federal, Gustavo Bassi y al ex ministro K y candidato a vicepresidente Florencio Randazzo, mostrando al fútbol del ascenso en su máxima expresión. Poder político, deportivo y económico.

En Rafaela, en la comarca lechera santafesina, por la ida de la Litoral Sur, empataron 0 a 0 el local Sportivo Ben Hur, que volvió a tener protagonismo de la Mutual de la entidad con Juventud Unida de Gualeguaychú de Entre Ríos.

En General Deheza, en el centro geográfico de la provincia de Córdoba, los locales de Acción Juvenil derrotaron a San Lorenzo de Alem (Catamarca) por 2 a 0, con tantos de Nicolás Del Sole y Leandro Céliz de penal para los de la capital de la Oleaginosa. Gran victoria de Pacífico de Alvear en la ida. Foto de Alvear Diario

Finalmente, en duelo de cuyanos, ante 5000 personas en el estadio Héctor Moncada de General Alvear en el sur de Mendoza, el local Pacífico le ganó a Sportivo Desamparados de San Juan, elenco que dirige el ex técnico de Independiente y Maronese de Neuquén capital Luis Ignacio "Pity" Murúa, en la primera final de la Región Cuyo por 2 a 0. Enzo Tejeda y Nicolás Inostroza, señalaron para el local.

El fin de semana venidero, se jugaran las revanchas, con series parejas, abiertas, inciertas y algunas con la sensación de estar todo definido. Pero es fútbol, y habrá que esperar que suenen los silbatos en cada definición.