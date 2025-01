Champions League: Se define la primera fase con 18 partidos a la misma hora

Este miércoles se disputará la última fecha de la primera fase de la UEFA Champions League. En su nuevo formato de tabla general, los 18 partidos serán a la misma hora.

Con esta modalidad, los 36 equipos compiten en la misma tabla. Los 8 primeros clasifican directo a octavos de final. Del 9° al 24° juegan una instancia intermedia de playoffs la que saldrán los otros 8 de octavos. La ubicación en la tabla determinará los cruces posteriores. Todos los encuentros serán desde las 17 (hora argentina).

Liverpool y Barcelona son los únicos que ya están clasificados a octavos y aún disputan el primer lugar. El equipo inglés, con puntaje ideal tras 7 triunfos al hilo, visitará a PSV Eindhoven y con un empate quedará en lo más alto. El equipo catalán recibirá a Atalanta y debe ganar y esperar que los Reds pierdan.

Los que por ahora también tiene boleto a octavos son Atlético de Madrid (15 puntos, recibirá a Salzburg, ya eliminado), Milan (15, visitará a Dinamo Zagreb), Atalanta y Bayer Leverkusen (13 puntos, recibe a Sparta Praga, eliminado). Con ganar les alcanza para ir directo.

Real Madrid, Juventus y Bayern Múnich están en zona de play offs y casi sin chances de entrar entre los 8, por lo que tendrían que jugar la fase previa.

Manchester City quedó complicado tras perder con PSG y está obligado a ganarle como local a Brujas para seguir en carrera. Si empata o pierde quedará eliminado de la competencia.

Los 18 partidos de la última fecha de la Champions League

PSV vs. Liverpool (Disney+)

Bayern Múnich vs. Slovan Bratislava (Disney+)

Borussia Dortmund vs. Shakhtar Donetsk (Disney+)

Bayer Leverkusen vs. Sparta Praga (Disney+)

Girona vs. Arsenal (Disney+)

Barcelona vs. Atalanta (Flow o Disney+)

Brest vs. Real Madrid (Fox Sports)

Manchester City vs. Brujas (ESPN)

Young Boys vs. Estrella Roja (ESPN)

Lille vs. Feyenoord (Disney+)

Juventus vs. Benfica (Disney+)

Aston Villa vs. Celtic (ESPN)

Dinamo Zagreb vs. Milan (Disney+)

Inter vs. Mónaco (Fox Sports)

Sturm Graz vs. RB Leipzig (Disney+)

RB Salzburgo vs. Atlético Madrid (Flow o Disney+)

Sporting de Portugal vs. Bologna (Disney+)

Stuttgart vs. Paris Saint-Germain (ESPN)