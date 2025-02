Comienza el "last dance" de Diego Schwartzman, que le dirá adiós al tenis

En una jornada cargada de actividad de los tenistas nacionales, el encuentro que destaca hoy en el Argentina Open será el debut de Diego Schwartzman, que disputará el último torneo de su carrera. El argentino, que supo ser el número 8 del ranking ATP, anunció el año pasado que su retiro se daría en la actual edición del ATP 250 de Buenos Aires y ese día llegó: se enfrentará alrededor de las 20hs al chileno Nicolás Jarry en el estadio Guillermo Vilas, cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El desafío no será para nada fácil, ya que el chileno es el número 40 del escalafón mundial y uno de los tenistas sudamericanos más importantes de la actualidad. No obstante, hay la esperanza para el Peque estará en aprovechar la inactividad que arrastra un Jarry que no juega desde el Abierto de Australia y no participó con Chile de la Copa Davis por un cuadro viral. Además, el público presente en el Lawn Tennis Club porteño le brindará su apoyo para verlo, al menos, avanzar una ronda en la última competencia profesional de su trayectoria.

Schwartzman debuta ante Jarry en el Argentina Open, el último torneo de su carrera.

El 2024 no tuvo demasiada actividad para Schwartzman, que cerró cumpliendo el objetivo de entrar al cuadro principal del US Open tras tres duras rondas clasificatorias. La semana pasada, el Peque fue invitado al Challenger 125 de Rosario y, pese a un gran primer set, cayó en tres parciales ante Camilo Ugo Carabelli, que terminó siendo el campeón.

La actividad de los argentinos en el Argentina Open

Además del partido de Schwartzman, otros siete tenistas nacionales saldrán hoy a la pista en la primera ronda, con cuatro de ellos enfrentándose entre sí. Sebastián Báez, que buscará retomar un buen nivel tras un flojo 2024, se enfrenta a Ugo Carabelli, que viene con el Challenger de Rosario bajo el brazo, en tanto que Román Burruchaga se medirá ante Juan Manuel Cerúndolo. Además, Federico Coria, que ingresó como lucky loser al cuadro, jugará ante el francés Hugo Gaston.

Por otra parte, los tenistas mejor colocados en el ranking ATP tendrán un comienzo difícil: Tomás Etcheverry se mide ante el brasileño João Fonseca, una de las sensaciones del circuito en el último tiempo, en tanto que Francisco Cerúndolo (quinto preclasificado) jugará ante Luciano Darderi, el argentino nacionalizado italiano.