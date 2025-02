Confluecia no pudo ante las campeonas San Lorenzo en la Copa Federal

Arranca la Copa Federal Femenina. Los 8 mejores equipos de primera división se medirán con las campeonas de las regiones del Consejo Federal. Confluencia, campeonas de la Patagonia, volverán a tener su chance nacional cuando a partir de las 17hs en el Predio de AFA ubicado en Ezeiza “Lionel Andrés Messi, se mida ante San Lorenzo de Almagro.

La parada era complicada para las Vino Tinto y que en frente estarán las actuales campeonas del fútbol Argentino: San Lorenzo de Almagro, que en el clausura 2024, cortaron la hegemonía de Boca.

En la primera etapa, las santitas marcaron el ritmo del juego y fueron contundentes en el arco contrario. Zacmon a los 9´abriò la cuenta, a los 25´ Imbrogiano aumentó diferencias, tres más tarde Egashira puso el tercero, y en el final de los 45´Lucìa Taborda de penal marcaron el 4-0.

En el complemento, el elenco de primera optó por tener más posesión, y buscar más con juego que por velocidad, encontrando espacios para exigir a la arquera Puñi. Peña Nocito a los 17`puso el 5-0, y a los 32 Egashira hizo una gran jugada personal para decretar el sexto. Nuevamente Peña Nocito amplió y puso el 7-0.

Fue la segunda presentación de Confluencia en el cuadro principal (2022y 2025) la tercera de manera consecutiva para los equipos neuquinos (Pacífico 2024). La historia vuelve a poner a San Lorenzo en el camino de las capitalinas, ya que en la anterior presentación también se habían enfrentado en octavos de final.

Para esta oportunidad, el equipo es dirigido por Cecilia Bortoloni, quien cuenta en el plantel con: Abril Puñi, Érica Vargas, Jazmín Puñi, Candela Godoy, Ruth Rojas, Roció Jara, Kathleen Cárdenas, Ornella Olave, Patricia Salazar, Antonela Canales, Luciana Obreque, Tamara Corro, Carolina Cayul, Magali Alonso, Malen Carrasco, Giuliana Dolce, Antonela Melo, Celeste Benavides, Anabela Pérez.

La competencia ya tuvo sus primeros cotejos, Gimnasia de la Plata superó a Guaraní Antonio Franco 2-0, mientras que Belgrano de Córdoba hizo lo propio ante Sportivo Palermo por 6-0. Por la tarde, al mismo tiempo del cotejo de San Lorenzo vs Confluencia, se medirán All Boys de Santa Rosa ante Newell´s Old Boys de Rosario.