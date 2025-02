En el clásico, San Lorenzo va por estirar el buen momento y River por mejorar la imagen

San Lorenzo de Almagro y River Plate se medirán este domingo desde las 17 en el estadio Pedro Bidegaín el Nuevo Gasómetro, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera. El Ciclón buscará seguir con puntaje ideal en la zona B, mientras que el Millonario quiere recuperar su mejor versión futbolística además de cosechar de a tres.

El encuentro serán transmisión a partir de las 16 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásico & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5, Masters 99.5 de Cinco Saltos y Masters 105.5 de Cipolletti. Junto al equipo deportivo del Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello, integrado por un grupo de reconocidos profesionales como Federico "El Negro" Bulos, Eduardo "Polaco" Caimi, Juan Jeremías Bindi, Gustavo Lombardi, Marcelo Espina, Paulo Filippini, Marcelo Nazarala, entre otros.

"No me gustó en absoluto. No jugamos bien. Ganamos tres puntos, nada más que eso", remarcó Marcelo Gallardo como autocrítica tras la victoria por 1 a 0 ante Instituto Atlético Central Córdoba en el Monumental. Cierto es que a pesar del gol agónico de Gonzalo Montiel, el conjunto de Núñez estuvo lejos de mostrar su mejor nivel futbolístico.

No obstante, con Maximiliano Meza como única baja confirmada, el Muñeco mantendría una base similar para su visita ante el equipo azulgrana. Las únicas dudas que habría para el entrenador serían darle descanso o no a Germán Pezzella, Enzo Pérez y Manuel Lanzini. Quienes pican en punta para ingresar serían Santiago Simón, Paulo Díaz, Rodrigo Aliendro y Matías Rojas, respectivamente.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a San Lorenzo por la fecha 3 del Torneo Apertura. ?#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/NmZNBWTO0r — River Plate (@RiverPlate) February 1, 2025

Por su parte, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegan con la flecha para arriba luego de vencer por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en "El Bosque" de la capital bonaerense. Además de haber levantado su inhibición y cerrar a Jaime Peralta como nuevo refuerzo, el Ciclón logró recuperar la capacidad goleadora de Vombergar, a quien apelará para seguir con puntaje ideal en el campeonato.

uD83DuDCCB Lista de convocados para enfrentar a River Plate. pic.twitter.com/lKrdwZNJ47 — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 1, 2025

Probables Formaciones

San Lorenzo de Almagro: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elias Báez; Elián Irala, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Malcom Braida; Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez o Rodrigo Aliendro, Giuliano Galoppo, Santiago Simón, Manuel Lanzini o Matías Rojas; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Hora de Inicio: 17

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Pedro Bidegain