Este lunes arrancará "la era Cravero" en Cipolletti

El santafesino Daniel Oscar Cravero ya arribó a la región para asumir y hacerse cargo como nuevo entrenador del plantel profesional del Club Cipolletti, que afrontará el Torneo Federal A 2025 a partir de marzo venidero.

Apodado "El Chango", el oriundo de Rafaela de 59 años, futbolista retirado y actual director técnico. Comenzó su carrera en Chaco For Ever de Resistencia en la década de 1980. Fue transferido posteriormente a Platense y en el año 1995 pasó a jugar en Lanús, alcanzando allí el mejor momento de su carrera. Comenzó a jugar para Lanús a la edad de 30 años. Se incorporó a esta institución a partir de la llegada del técnico Héctor Cúper, de cara al Torneo Apertura 1995. Con su presencia en el once titular, el conjunto granate alcanzó tres terceros puestos en forma consecutiva en Primera División, siendo primero en puntos sumando los dos torneos de 1996.

Trayectoria como entrenador

Ha sido director técnico de Chaco For Ever en tres períodos, Sportivo Patria y Sol de América de Formosa, Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), Mandiyú de Corrientes, Güemes de Santiago del Estero, Central Norte de Salta y Textil Mandiyú de Corrientes.

En 2021, dirigió a Chaco For Ever en su ascenso a la Primera Nacional, en una campaña donde superó a Cipolletti, equipo que orientaba el desaparecido Gustavo Raggio, eliminó por penales a los rionegrinos en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto tras igualar sin goles en el duelo de eliminación directa.

Así lo anunció en redes sociales el Club Cipolletti, la contratación del nuevo técnico

Hasta el momento no se ha dado información de como y donde será la pretemporada del albinegro. Aunque sabiendo de las dificultades económicas que atraviesa la entidad, se especuló que será en la zona, a partir de este lunes.

Hasta el momento Cipolletti incorporó a cinco jugadores como refuerzos foráneos, el delantero tucumano Cristián Javier Ibarra, el volante Gonzalo Lucero, el carrilero por izquierda Gustavo Daniel Mbombaj, el mediocampista central Daniel "Pampa" Gómez y el enganche Matías Páez.

A los que se sumarían, si el flamante cuerpo técnico da su conformidad, los jugadores de la región, Alfredo Armoa, Hernán Azaguate, Luis Cabezas, Pablo Firpo, Enzo Vallejos, Lautaro Bassi, Damián Pacheco y Ramiro Sepúlveda. Hasta el momento son 8 elementos de dos decenas y medía de jugadores que se ilusionan con ser parte del elenco valletano.

Quedaron muy pocos jugadores del año pasado, los arqueros Facundo Robert Crespo y Juan Manuel Torralba, los defensores juveniles Tomás Páez, Jeremías Lara, Ignacio Montero -hijo de la ex presidenta Mónica Del Río, que al igual que Lara tiene vínculo hasta finales del 2026-, los volantes Sergio Ranquehue, Mauricio Quilodrán y los delanteros Santiago Jara, Yair Ibáñez, Federico Acevedo y el delantero neuquino Iñaki Marcos. Hay algunos con contrato pero que no serán tenidos en cuenta para el 2025, casos el sanjuanino Fabricio Illanes al igual que el delantero uruguayo Darío Giovanoni. En tanto, Sebastián Pradena anunció que decidió dejar el fútbol. "Manolo" Berra, uno de los que no seguirá

Los que se alejaron

El arquero Alex Verón y Laureano Tello jugaron en Ferrocarril Sud de Olavarría el Torneo Regional Amateur Federal Amateur 2024/2025.. El "Gaucho" Leandro Wagner, el entrerriano también rescindió su relación, pero fue más allá, ya que envió cartas documentos (2 mínimo) reclamando el pago de sueldos adeudados y compromisos asumidos como el pago de primas.

Otros que emigraron son el neuquino Alex "Pope" Díaz Borda y Matías Carrera al fútbol chileno. El lateral Matías Kucich a Olimpo de Bahía Blanca, el delantero Nicolás Iachetti, ya está en Sol de América de Formosa. A ellos se suman, Manuel Liendo (regresó a Instituto de Córdoba), José Antonio Michelena (disputó el Regional en Cruz del Sur de Bariloche), Juan Martín Amieva (busca el ascenso al Federal A en Costa Brava de General Pico) y Henry Sáez, que jugó en Maronese y anunció su retiro de la actividad. Los exprimentados Damián Jara y Manuel Berra no serán tenidos en cuenta.

El lateral/volante Boris Magnago, ya se encuentra en Douglas Haig de Pergamino y en las últimas horas emigró el nativo de Chos Malal, Denis Lara.

Antes del cierre del campeonato, también se alejó de la práctica activa del fútbol, Lucas Ezequiel Argüello, que ya trabaja en la industria petrolera. Que en las últimas horas, habría recibido ofertas para seguir jugando.

La semana pasada anunció su alejamiento, Yago Piro. El representante del jugador ante la deuda de tres meses de sueldos que Cipolletti no saldó después de casi 150 días lo llevaron a buscarle un nuevo destino. En principio iba a sumarse al San Antonio Unido de Valparaíso, institución que disputa la segunda división del fútbol chileno. Pero, hubo ofertas superadoras del fútbol boliviano, donde Piro ya jugó y llegó otra opción que se analiza desde Guatemala para ir a jugar allí.

Panorama complejo, un plantel corto, sin figuras rutilantes, sin grandes incorporaciones, a la espera de más refuerzos de nombre y jerarquía en puestos claves, como la zaga central y la delantera. Y con la incertidumbre de la apuesta de los jugadores zonales, que es un incógnita como puede resultar.

Así es el panorama, para el arranque de la "era Cravero", un técnico mirado con detenimiento desde el Consejo Federal, por algunas declaraciones de hace un par de años, que lo llevaron a estar sin trabajo, al no ser convocado, por tres años.