Boca vs. Alianza Lima, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y datos del partido

Después de un sábado victorioso ante Aldosivi de Mar del Plata, pero con una Bombonera caliente que bramó contra el rendimiento de los jugadores, Boca tendrá la parada más brava en lo que va del 2025. Este martes, desde las 21:30 jugará ante Alianza Lima de local, por la vuelta de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores, luego de perder 1 a 0 en la ida. Necesita ganar para seguir con vida en el certamen más prestigioso del continente.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por las emisoras de la corporación, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Master 105 de Cipolletti desde las 21.

El equipo de Fernando Gago ya no tiene margen de error y los hinchas lo hicieron saber el sábado pasado con silbidos en el entretiempo, al estar empatado en cero el marcador frente a Aldosivi. Además, en un tramo del complemento, tras el 1 a 1 convertido por Tiago Serrago, se escuchó el famoso canto de protesta "jugadores, la c... de su madre" al ritmo de la canción "It's a Heartache" de Bonnie Tyler, aunque antes se habían entonado otros hits como "a ver, ver los jugadores, si pueden oir" o "movete, Xeneize, movete".

"Les digo que este equipo va a dejar todo para tratar de lograr el resultado positivo, con convencimiento y confianza de lo que significa entrar a la Libertadores... Es una final", aseveró el entrenador en la conferencia de prensa. Y es por eso que planea salir al campo de juego de La Bombonera con lo mejor que posee a disposición, empezando por Edinson Cavani, recuperado de la fractura en una de sus vértebras y a la par del plantel en el último entrenamiento.

De todas formas, Gago deberá esperar hasta último momento a algunos jugadores que padecieron inconvenientes físicos en estos días. ¿Quiénes son? Ayrton Costa -distensión muscular- y Carlos Palacios, que volvió de Perú con un cuadro febril. Sin embargo, en las entrañas del predio de Ezeiza aseguran que el chileno no se perderá la definición de la serie frente a los Blanquiazules.

Si bien todavía no hay confirmaciones del once, todo indica que Agustín Marchesin, Luis Advíncula, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Andrés Herrera y Exequiel Zeballos llevan números favorables para entrar de titulares al Alberto J. Armando. Otros que también piden pista son Rodrigo Battaglia -podría ir de cinco o de defensor central- y Kevin Zenón, uno de los puntos altos del último triunfo.

Zenón jugó bien ante Aldosivi y sería titular.

Por su parte, Alianza Lima llega con la flecha para arriba luego de ganarle 1 a 0 al Xeneize en Perú, gracias al gol de Pablo Ceppelini. En el campeonato doméstico, derrotó por 1-0 a Juan Pablo II College, obra de Paolo Guerrero, pese a que anteriormente habían caído a manos de Alianza Atlético.

En la previa, el entrenador Néstor Gorosito, surgido de las Inferiores de River y campeón de la Triple Corona en 1986, salió a chicanear a los hinchas xeneizes. "La hinchada no juega. Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11. Lo de la cancha de Boca es todo sanata, un mito, biri biri", confesó en una entrevista.

Después del partido en Lima, Pipo había expresado preocupación por el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, que podría haber expulsado a su volante Erick Noriega por dos polémicas patadas, y dejó una señal de alerta para la revancha, que arbitrará el chileno Piero Maza. "Me llamó mucho la atención lo del referí. Muchísimo. Ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca. En las divididas no les sacó amarilla. Le sacó amarilla a Trauco y después a Barcos, cuando le habían hecho foul a él. Me da miedo allá", lanzó. "Pipo" Gorosito, sus declaraciones han creado un clima enrarecido

Los resultados que clasifican o eliminan a Boca de la Copa Libertadores 2025 ante Alianza Lima

Si gana: en este caso, dependerá del resultado. Si es por la mínima, entonces habrá empatado el marcador global y definirá el pase a la siguiente ronda en los penales, dado que ya no existe la validez "doble" del gol de visitante. Si lo hace por una diferencia de dos o más tantos, accederá a la fase 3 y enfrentará al ganador de Deportes Iquique con Independiente Santa Fe.

Si empata o pierde: quedará eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores y tampoco tendrá la chance de meterse en la Copa Sudamericana.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi o Lautaro Blanco, Ander Herrera, Milton Delgado, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT Fernando Gago.

Alianza Lima de Perú: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Erick Noriega, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo; Pablo Ceppellini; y Hernán Barcos. DT: Néstor Raúl Gorosito.

Hora: 21.30

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: La Bombonera.