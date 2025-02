Un futbolista de Gimnasia detenido por mantener cautiva a su pareja

En la madrugada de ayer, un nuevo hecho de violencia de género salpicó al fútbol argentino. Alan Sosa, futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue detenido esta madrugada tras ser denunciado por su pareja. El hombre de 21 años está imputado por la causa de "privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y agresión verbal".

Al ser entrevistada en la comisaría 13 de Gonnet, la joven, que se encontraba en estado de nerviosismo y llorando, relató que luego de discutir con Sosa se subió a su vehículo para irse del lugar, pero su novio le quitó las llaves del portón eléctrico para no dejarla irse. A su vez, en medio de la discusión el futbolista le propinó palabras denigrantes y amenazantes.

Alan Sosa, detenido por mantener cautiva a su pareja. (Foto: Ministerio de Seguridad Bonaerense)

La Policía, avalada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, aprehendió la jugador del Lobo y continuará detenido hasta la correspondiente audiencia judicial. Gimnasia (LP) tiene una secretaría y una subcomisión de género que cuenta con un protocolo aprobado por la Comisión Directiva, por lo que se espera un anuncio o comunicado respecto de esta situación en las próximas horas.

La víctima, identificada como Sofía Lujan Szepietowski, realizó un descargo en redes sociales. "Alan Sosa es un violento que me consumió y convenció entera de que era el dueño de mi vida y hacía con ella lo que él deseaba. Con sus manipulaciones y narcisismo me ganó. Voy a estar bien y salir adelante como lo hice siempre. Nunca pensé que me podía tocar y me tocó", fue parte de uno de sus mensajes. Además, la damnificada pidió que compartan sus publicaciones porque "la Justicia no va a hacer mucho y no es jsto que él suga su vida como si nada".

Los detalles de la denuncia contra Alan Sosa

La historia habría comenzado en un restaurante de Puerto Madero, el pasado 21 de febrero. En aquel lugar discutieron y él comenzó a los gritos adelante de los comensales. Esa misma noche se dirigieron al departamento donde convivían y el futbolista intentó obligarla a tener relaciones sexuales. Ante la negativa de la víctima, él la amenazó.

Al día siguiente, Sosa viajó con Gimnasia a Tucumán para enfrentar a Atlético y se llevó el único juego de llaves que tenían, por lo que su pareja estuvo “cautiva” durante 48 horas. Cuando retornó al domicilio en Gonnet, anoche alrededor de las 20 horas, ella le expresó que quería terminar la relación, a lo que él respondió amenazando con tirarse del balcón: “Si vos te vas, yo me mato. No puedo estar sin vos”. Tras una nueva discusión, la Policía llegó, forzó el portón y se llevó detenido a Sosa.