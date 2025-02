Ya juegan en el José Amalfitani, Vélez ante San Lorenzo

Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro ya juegan este sábado en el Estadio José Amalfitani, por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El Fortín, actual campeón del fútbol argentino, no ha ganado en la temporada y la continuidad de Sebastián Domínguez está en su punto más frágil, y justo deberá enfrentarse al Ciclón que es uno de los invictos.

Vélez confirmado

San Lorenzo irá a la cancha así

?? Así forma #SanLorenzo uD83CuDD9A Vélez Sarsfield



Vélez está en crisis deportiva, no ganó ni marcó goles en 2025, y no encuentra el rumbo tras la consagración en el segundo semestre de 2024 y la salida de Gustavo Quinteros de la dirección técnica. Tras la asunción de Sebastián Domínguez los resultados positivos no han llegado y la tensión ya se puede sentir en la hinchada. El entrenador es ídolo en el club y el presidente sostiene su continuidad, pero un nuevo resultado negativo podría dinamitar la situación. El Fortín perdió 3 a 0 con Tigre, en Victoria, en la primera jornada, cayó 1 a 0 de local ante Platense y viene de ser derrotado 2 a 0 por Instituto en Córdoba.

El estadio José Amalfitani fue, finalmente, habilitado para recibir el encuentro ante San Lorenzo. El mal estado del campo de juego, en la segunda fecha ante Platense, había determinado que la LPF haga una serie de visitas antes de la aprobación definitiva.

San Lorenzo llegará a Liniers con un rendimiento sólido, aunque todavía necesita seguir mejorando. El equipo de Miguel Ángel Russo no podrá contar con su capitán Iker Muniaín, que sigue en España recuperándose de un desgarro. El Ciclón no perdió en lo que va del año, ganó sus tres partidos de pretemporada, y por Liga Profesional venció 1 a 0 a Talleres de Córdoba y 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, e igualó sin goles con River Plate en la última jornada.

Probables Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Patricio Pernicone, Aaron Quirós, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francico Pizzini, Tomás Galván, Álvaro Montoro; Brian Romero. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo de Almagro: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Matías Reali, Nicolás Tripichio, Elián Irala, Malcom Braida; Andrés Vombergar y Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora de Inicio: 18.00

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

VAR: Mauro Vigliano

Estadio: José Amalfitani