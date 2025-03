Al Muñeco le gustó "la respuesta del equipo"

River Plate venció a Atlético Tucumán por 1-0 en el Estadio Monumental por la novena jornada del Torneo Apertura 2025 con un tanto convertido por Facundo Colidio. No se trató de un partido más para los de Marcelo Gallardo, la derrota por penales frente a Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional había dejado golpeado a un equipo que se reforzó como pocos pero que no logra encontrar su mejor versión.

Durante el partido de anoche River pudo dejar otra imagen, más allá de volver a la victoria, lo más importante pasó por la muestra de caracter, convicción y buen juego. Una muestra de la mejoría Millonaria fue que Tomás Durso, arquero del Decano; terminó convirtiéndose en la figura del match.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo destacó la producción del equipo: "Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, habló por si sola. De acuerdo al contexto que veníamos, haber protagonizado el partido de principio a fin sometiendo al rival fue muy bueno. Estoy muy contento porque si teníamos que dar una respuesta, era esta. Tenemos que darle continuidad a lo de hoy, porque fue muy bueno”.

La respuesta por los cambios

Luego, comentó una situación que vivió con los hinchas que le pedían que realice cambios: “Escuché: ‘Hace cambios, hace cambios’. Tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: ¿Pero no estás viendo que el equipo está jugando bien? El equipo no necesitaba que se toque nada. ¿Cómo voy a hacer cambios si están jugando bien? No hacía cambios porque me representaba absolutamente lo que hacía el equipo”.

"¿Cómo voy a hacer cambios si están jugando bien?", expresó Gallardo.

Una de las grandes figuras fue Franco Mastantuono, sobre ese tema el DT de River protagonizó un cruce con un periodista. “No estoy de acuerdo con que haya manejado el equipo. Él jugó en equipo y el equipo lo sostuvo. Hoy, el equipo se sostuvo porque las individualidades funcionaron, eso nos estaba costando. Esa funcionalidad de mitad de cancha hacia adelante, esa búsqueda y creación. Sentir que el equipo iba rotando y tomando buenas decisiones a medida que avanzábamos. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Él funcionó muy bien dentro del equipo, como funcionaron otros, pero es verdad: tiene 17 años. Tiene un mundo por delante, y aprendiendo porque a esa edad no sabés todo. Dentro de ese aprendizaje, se puede equivocar tranquilamente, y se va a equivocar, y seguramente va a tomar malas decisiones, pero es mucho más favorable para él y para todos cuando el equipo lo acompaña”.

"Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, habló por si sola", dijo Gallardo.

Por último, le consultaron sobre que cambió del miércoles a hoy (por ayer) para que el equipo muestre esta actitud. Gallardo fue claro y dijo que no fue "un problema físico, nunca lo fue. ¿Qué cambió? Que jugamos 120 minutos el miércoles con algunos futbolistas que jugaron hoy, con un calor tremendo. Posiblemente, el contexto de donde veníamos, no indicaba que el equipo podía tener esta respuesta física, pero lo más importante era lo mental. Hoy teníamos que romper una cicatriz mental para mostrar lo que mostró el equipo: una rebeldía, un juego, una frescura diferente. Eso sucede cuando no abandonamos lo que pensamos y el mensaje que tenemos. Hoy fue una muestra clara, después es cuestión es sostenerlo”.

uD83DuDD34 SE ENOJÓ EL MUÑECO



?? Después de la victoria de River, Marcelo Gallardo se mostró fastidioso por la insistencia de realizar cambios.



? Además, expresó que “le gusto” el equipo, a pesar de la falta de eficacia.



uD83DuDCF2 Más detalles uD83DuDC49 https://t.co/hhLwRqrQDb pic.twitter.com/MYX4KjiI8D — mejorinformado.com (@mejorinformado) March 10, 2025

El próximo sábado 15 de marzo River visitará a Deportivo Riestra desde las 16 en un duelo válido por la décima jornada del Apertura, será un buen momento para confirmar lo que mostró ante Atlético Tucumán.