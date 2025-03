Arranca el juicio por la muerte de Diego Maradona

Este martes 11 de marzo, cuatro años, tres meses y catorce días después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, finalmente comenzará el juicio contra los profesionales de la salud que lo rodearon en sus últimos momentos con vida.

Se iniciará el debate para determinar cadenas de mando y responsabilidades sobre el tramo final de la vida del ídolo de los argentinos. La enfermera Dahiana Madrid también está imputada pero será juzgada en otro proceso. Por la cantidad de prueba, el juicio se extendería por lo menos hasta julio.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio en su casa en el Dique Luján -Tigre- apenas días después de someterse a una cirugía por un edema cerebral.

Una de las últimas fotos del astro, junto a Benjamín Agüero, su nieto

El proceso judicial se llevará a cabo en los Tribunales de San Isidro desde el martes y tendrá en el banquillo de los acusados a los siete (u ocho) a los responsables de la salud diaria de Diego las semanas previas a su deceso. El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, elevó la causa a juicio en junio de 2022, y tras varias ocasiones en las que se pospuso, se dará lugar al hecho.

Debido a la magnitud del juicio y de la cantidad de acusados, la posible fecha de sentencia podría extenderse hasta mediados de julio, y se los juzgará con la carátula de “homicidio con dolo eventual”, que estima penas de entre 8 y 25 años de prisión. Cabe destacar que ya fueron imputados por este delito, por lo que solamente se espera una sentencia firme en el proceso judicial.

Los acusados, como se mencionó, son 7 para este juicio, y una protagonista extra será juzgada por separado en la segunda mitad del 2025. En 2022 se los imputó con la premisa de que “no cumplieron con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”, ya que fueron considerados garantes de la vida de Maradona en esa situación de salud delicada y que su estatus era reversible. Ante la indiferencia, deficiente y temor de los profesionales, la muerte de DM terminó convirtiéndose en un hecho.

Cómo será el juicio por la muerte de Maradona

Los Tribunales de San Isidro serán la sede del proceso judicial que comenzará este martes 11 de marzo. Se estima que serán mínimamente 3 audiencias por semana en las que los fiscales del caso leerán las acusaciones, pero luego dar lugar a las declaraciones de los imputados.

Además, en la etapa de declaraciones participarán 110 testigos, entre los que se encuentran Dalma y Giannina, Claudio Tapia, Claudia Villafañe, Gabriel Pellegrino (ex presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) y varios más. Tras esta instancia, los jueces a cargo harán lugar a los alegatos, las defensas y establecerán una fecha para el veredicto final.

Dalma Maradona, una de las hijas, que será testigo en el juicio

Los 7 acusados: quienes son, qué hacían y qué relación tenían con Maradona

Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal de Maradona): se le adjudica la mayor responsabilidad en el rápido deterioro de la salud de Maradona. Estaba en el día a día con Diego y fue quien lo operó del edema cerebral un mes antes de su fallecimiento. Se cree que dicha cirugía no era necesaria en ese momento para Pelusa, y que fue un detonante importante en sus últimos días de vida.

Agustina Cosachov (psiquiatra): firmó la prematura externación en Clínica Olivos tras su última operación y era quien medicaba a Maradona. Tiene otra causa dentro del caso por falsificar la firma de DM en certificados de aptitud física.

Ricardo Almirón (enfermero): formaba parte del día a día de Maradona en su domicilio en Dique Luján y lo asistía ante cualquier necesidad que tenía. En 2022 fue imputado por una causa ajena, vinculada a un abuso sexual en la murga en la que participaba

Nancy Forlini (médica de Swiss Medical): contratada mediante la medicina prepaga que tenía Maradona, Forlini era la Gerenta de Cuidados Domiciliarios de la empresa y cuidaba de la salud diaria del 10 a través de sus decisiones. Declaró contra Cosachov y Luque, afirmando que no dejaban que otros profesionales tuvieran injerencia en las decisiones de salud de Maradona.

Mariano Perroni (jefe de enfermeros): era el coordinador de enfermeros. Pese a que no tenía contacto diario con Maradona, los médicos subordinados a sus órdenes le brindaban información. Con ella, llegó a afirmar que la casa en la que Diego hacía su recuperación no era adecuada para volver a la normalidad, aunque no hizo nada para evitarlo. En ese contexto, acusó a Cosachov y Luque, quienes le habían bajado la orden de “no molestar y ni invadir” a Pelusa.

Carlos Díaz (psicólogo): allegado a Matías Morla, estableció relación por pedido expreso del abogado. Se especializaba en pacientes que habían sufrido adicciones y también con enfermedades mentales severas. Alegó que no tuvo nada que ver en su fallecimiento, y que el tratamiento que le estaba realizando tenía buenos avances. Sin embargo, varios audios de Luque y Cosachov complican al psicólogo.

Pedro Di Spagna (médico clínico): se ocupaba de hacer el seguimiento diario de la internación domiciliaria de Maradona, pero fue imputado por haber faltado a su trabajo, yendo a visitarlo solamente una vez en el mes final de su vida, lo que complicó notablemente los controles periódicos a los que Diego debía someterse.

Además de los 7 acusados, la enfermera Gisella Dahiana Madrid será llevada a juicio de manera individual en el segundo semestre del 2025. Era una de las enfermeras que estaban en su domicilio y fue quien encontró a Maradona sin signos vitales. Le hizo RCP y trató de reanimarlo, sin éxito. Será juzgada en soledad por jurados una vez que el primer juicio llegue a su fin.