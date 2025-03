Tras quedar fuera de la convocatoria, ¿qué dijo Messi?

El rumor de la primera mañana se terminó confirmando en el mediodía del lunes, cuando el cuerpo técnico de la selección Argentina dio la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y no aparecía Lionel Messi, descartado por lesión. El capitán se expresó “Desde acá voy a estar alentando”.

Una pequeña lesión en el aductor izquierdo, provocada en el último partido donde el Inter Miami superó 2-1 al Atlanta United (con un golazo de Messi) dejó al capitán fuera de los dos partidos por Eliminatorias ante Uruguay y Brasil.

Lionel Andres Messi ?uD83DuDC10 pic.twitter.com/WqYoIZNPEv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025

Ante esto, el capitán de la selección se expresó en las redes mediante una historia, vestido con una camiseta argentina retro: “Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!”, escribió.

Por su parte, el Inter Miami también hizo su comunicación correspondiente “Messi se ha sometido esta mañana a una resonancia magnética para evaluar el alcance de las molestias. Los resultados del examen han confirmado la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. Su evolución clínica y la respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para la competición”.

Por lo pronto, Messi no es el único jugador desafectado por lesión. Paulo Dybala fue confirmado a la par del 10, luego de acusar una molestia jugando para la Roma ante el Cagliari. Otro fue Giovani Lo Celso, quien arrastra problemas físicos de febrero. Además Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el último cotejo, mientras que ya estaba confirmada la rotura de ligamentos de Lisando Martínez.

Argentina visita 20.30 del viernes a Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, posteriormente recibirá a Brasil el martes 25 del corriente mes en El Monumental.