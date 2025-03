Ya juegan el complemento, River y Atlético Tucumán, que empatan 0 a 0

River Plate y Atlético Tucumán igualan 0 a 0, en el inicio del segundo tiempo, en cotejo válido por la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.

El Millonario fue amplió dominador e hizo figura al arquero del elenco tucumano, Tomás Durso, el ex golero de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue responsable que los locales no pudieran ponerse en ventaja.

Los de Gallardo contaron con varias ocasiones para desnivelar el marcador. aún así, Atlético de contra tuvo dos oportunidades, que Armani, se encargó de desbaratar.

Una de las más clara de River en la primera etapa que devolvió el palo

#TorneoApertura ¡PALO! Aliendro remató pero el poste evitó el 1-0 de River ante Atlético Tucumán.



uD83DuDCFAuD83CuDDE6uD83CuDDF7 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol -> https://t.co/WWEUah2brnpic.twitter.com/wuKFHydToJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 9, 2025

Arrancó el complemento.

Con abucheos y silbidos, la hinchada de River desaprobó a varios jugadores cuando se conoció la formación

?? Los hinchas de River repudiaron a varios de sus jugadores al ser anunciada la formación para enfrentar a Atlético Tucumán.



Facundo Colidio, Miguel Borja, Leandro González Pirez, Santiago Simón y Manuel Lanzini los más silbados. pic.twitter.com/NflKMNj98R — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 9, 2025

Formación de River

? Los 11 del Millonario para recibir a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Apertura. uD83DuDCAA?#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/z6z56J7G64 — River Plate (@RiverPlate) March 9, 2025

Alineación de Atlético Tucumán

uD83EuDE75uD83EuDD0D ¡El 11 del Deca!



uD83DuDD1C uD83CuDD9A River pic.twitter.com/Sb7QndmqUI — Atlético Tucumán (@ATOficial) March 9, 2025

La Previa

Después del cimbronazo contra Talleres de Córdoba en Paraguay por la Supercopa Internacional, un River Plate golpeado buscará dar vuelta la historia y cambiar la imagen este domingo ante Atlético Tucumán, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. Se prevé un clima caliente en el estadio Monumental, que ya mostró inconformismo con el equipo en el último tiempo y ahora seguramente se hará sentir de nuevo. El cotejo se pondrá en marcha a las 19.15 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por las emisoras de la corporación, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

"No hubo representatividad", dijo un ofuscado y frustrado Marcelo Gallardo luego de la caída en los penales en La Nueva Olla. El entrenador no logra trasladar su mensaje y en la cancha se ve un equipo timorato, por lo cual es muy probable que patee el tablero en pos de generar un golpe de efecto en el plantel.

El Muñeco ya avisó que no le temblará el pulso y tomará las decisiones que tenga que tomar para cambiarle la cara al Millonario, y el primer desafío para ello será este fin de semana ante el conjunto de Facundo Sava, que no atraviesa un buen momento. Aunque milita cuarto con 15 puntos, River deberá pisar fuerte en su casa para seguir en puestos de clasificación y no agudizar su flojo presente.

Con varios lesionados en Paraguay, como por ejemplo Lucas Martínez Quarta, Matías Rojas y Sebastián Driussi, más Enzo Pérez suspendido, es un hecho que se verán muchas variantes en River. Paulo Díaz, Matías Kranevitter y Miguel Borja se perfilan para ser titulares, pero además pica en punta el neuquino de Zapala Marcos Acuña, relegado en los últimos partidos, vuelva a tener una oportunidad.

Los concentrados de River Plate

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Apertura. uD83DuDCAA?#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/41ZluFw0Aq — River Plate (@RiverPlate) March 8, 2025

En la otra vereda estará Atlético Tucumán, que llega al Monumental en el décimo puesto de la Zona B con tan solo siete puntos. Tras el traspié con Newell´s (0-1) del último lunes, el Decano acumuló su tercer encuentro sin triunfos y necesita volver a sumar de a tres para no caer en la tabla de posiciones.

La delegación decana que viajó desde Tucumán a Capital Federal

? uD83DuDCCBLos convocados por Lucas Pusineri para la novena fecha del Torneo Apertura 2025.



uD83DuDD1CuD83CuDD9A River Plate. #VamosDecano uD83EuDE75uD83EuDD0D pic.twitter.com/2oRNuxm38h — Atlético Tucumán (@ATOficial) March 8, 2025

Probables Formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro o Santiago Simón, Matías Kranevitter; Maximiliano Meza, Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Damián Alberto Martínez, Matías de los Santos, Miguel Marcelo Brizuela, Matías Orihuela; Ramiro Ruiz Rodríguez, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Nicolás Díaz y Luis Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Hora de Inicio: 19.15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental.