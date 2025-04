River debuta en la Copa Libertadores en Perú ante Universitario

River Plate debutará en la Copa Libertadores 2025 este miércoles como visitante frente a Universitario de Perú en el encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo B que se disputará en el estadio Monumental de Lima. El cotejo está programado a las 21.30 (hora argentina).

En la previa al partido que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el Millonario, es el principal favorito a liderar la zona y llega a su debut internacional en la temporada con muchas dudas en el funcionamiento que, de hecho, quedaron a la vista en el empate del sábado pasado vs. Rosario Central 2 a 2 por el Torneo Apertura 2025. El entrenador Marcelo Gallardo está bajo presión y no tan cómodo a raíz de los reclamos de los hinchas porque el equipo todavía no funciona como se pretende aun cuando la Comisión Directiva invirtió mucho millones de dólares en refuerzos.

El director técnica espera que algunos de los futbolistas lesionados esté a disposición para viajar a Perú y quien más chances tiene de volver es Facundo Colidio. Giuliano Galoppo sumó minutos contra Rosario Central, pero tuvo que ser reemplazado en el entretiempo y es una incógnita. Están descartados para el debut en la Copa Libertadores Gonzalo Martinez, Matías Kranevitter y Gonzalo Montiel.

El partido será transmisión por las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 21 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5, FM Másters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La Crema es dirigida por el argentino Fabián Bustos (ex jugador de Cipolletti) y tiene en su plantel a sus coterráneos Matías Di Benedetto -lesionado-, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Diego Churín. Es el actual bicampeón de la Liga 1 de Perú y en el torneo actual marcha tercero con 13 puntos en cinco partidos producto de cuatro triunfos y un empate, por lo que está invicto. Más allá de ese gran presente, en los últimos años no trascendió a nivel internacional y lejos está de su época dorada de principios de la década del ‘70 cuando fue subcampeón de América (1972).