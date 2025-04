Juanfer Quintero sobre su regreso a River: "Hicimos un pacto de caballeros con Racing"

La previa del encuentro de América de Cali ante Huracán por la Copa Sudamericana significó el retorno a Argentina para Juan Fernando Quintero, que volvió a referirse a la posibilidad de un retorno a River y de cómo quedó la relación con Racing luego de su salida a comienzos de año para jugar en los Diablos Rojos.

"Hablé con Diego (Milito) y con Saja, que querían que me quedara. Me quedaba un año de contrato y se hablaba de una renovación que en ningún momento hablé. La relación quedó muy bien, pero hoy estoy en América y feliz", dijo acerca de la decisión de abanadonar la Academia. Además, contó que sigue la realidad del fútbol argentino y apoya a sus dos ex equipos: "Le hago fuerza a River y a Racing porque lo que viví nunca se va a olvidar".

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 22, 2025

Pero lo que sorprendió de la nota es la revelación de un acuerdo tácito con Milito y Sebastián Saja para que su salida no significara la vuelta a River: "Para nada es un secreto que hicimos un pacto de caballeros con Diego, con Sebastián y la gente de Racing", comentó. Y amplió sobre aquella charla previa a su salida: "Simplemente le expresé a Diego que no iba a ir a River en ese momento porque tenía la realidad de mi decisión de volver a Colombia. El pacto es no volver por un determinado tiempo, es lo que se habló".

— SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2025

Además, Quintero reconoció que hubo alguna intención desde el Millonario de que se sumara en el pasado mercado de pases: "Es normal que cada mercado se relacione mi nombre. Por ahí sí hubo acercamientos en diciembre, pero todo el mundo sabe la decisión que tomé para estar cerca de mi familia", sostuvo Juanfer.

Por último, aseguró también que pese a estar en América de Cali, su vínculo con Argentina y con nuestro fútbol persiste: "Siempre lo veo, para mí es mi segunda casa, un país que me dio demasiado. Para mí es muy bonito y me pone muy feliz recibir el cariño de la gente cada vez que vengo. Pero también tengo una realidad que es América, soy un tipo responsable y me encanta el fútbol, me encanta jugarlo y lo vivo así".