Una figura del Manchester City anunció su despedida a final de temporada

De Bruyne con la última de sus seis Premier League ganadas con Manchester City. (Foto: Reuters)

Una de las figuras más destacadas del fútbol europeo en los últimos años anunció que abandona el club donde hizo historia. Se trata de Kevin De Bruyne, quien anunció que dejará de ser jugador de Manchester City cuando su contrato finalice en el próximo mes de junio. El volante de 33 años le pone fin a una etapa de 10 años en los Citizens donde se alzó con 18 títulos, incluida la única Champions League en la historia del club.

"Viendo esto, probablemente se darán cuenta a lo que lleva, así que seré directo y les diré que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City", comunicó el belga en sus redes sociales. "El fútbol me trajo hasta ustedes, y a esta ciudad siguiendo un sueño, pero no sabía que iba a cambiarme la vida. La ciudad, el club, la gente... me dieron TODO. No tenía otra opción que darles TODO de mi parte. Y adivinen qué... lo ganamos TODO.", expresó De Bruyne.

Además, enfatizó en la importancia del club y la ciudad para su familia. "Nos guste o no, tenemos que decir adiós. Suri, Rome, Mason, Michele y yo estamos más que agradecidos. "Manchester" estará siempre en el pasaporte de nuestros hijos, y más importante, en nuestros corazones. Todas las historias tienen final, pero sin dudas este fue el mejor capítulo", concluyó el belga, cuyo destino luego de dejar Manchester City aún se desconoce.

Dear Manchester. uD83DuDC99 pic.twitter.com/2EdhVYOLti — Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) April 4, 2025

Además de los títulos, desde su llegada en 2015 desde el Wolfsburgo alemán, De Bruyne dejó una huella indeleble en los equipos de los Citizens que integró, sobre todo tras la llegada de Pep Guardiola en 2016. En el plano individual, participó en 280 goles del equipo, con 106 tantos y 175 asistencias. Además, consiguió posicionarse como el máximo asistidor de la historia de la Premier League, con 118, dato que remarca su impacto en el fútbol inglés de los últimos tiempos.