Tigre recibe a Newell's buscando volver a la punta del campeonato: a qué hora juega

Con la pretensión de volver a la punta, Tigre recibe a Newell's desde las 21 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. El Matador quedó segundo luego de la victoria de Boca ante Barracas Central en el día de ayer y pretende volver a sumar de a tres para volver a comandar la Zona A. El partido se transmite por TNT Sports.

El elenco dirigido por Diego Dabove había asaltado la punta la fecha anterior con su victoria de visitante ante Defensa y Justicia, pero con las victorias de Boca, el nuevo líder de la Zona A, y Argentinos Juniors, ahora quedó tercero con 24 puntos, a dos del Xeneize. No obstante, de volver a sumar de a tres, Tigre recuperará su lugar como puntero y se irá a 27, comandando también la tabla anual hasta el momento.

Para el encuentro ante los rosarinos, el Matador no confirmó el once pero se sabe que no contará con los lesionados Martín Garay (sinovitis en la rodilla) y Alfio Oviedo (esguince de tobillo), que le cederían su lugar a Martín Ortega y Blas Armoa. El resto serían los mismos futbolistas que vencieron a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

¡VAMOS POR MÁS, FAMILIA MATADORA! uD83DuDC99uD83DuDC2F



— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) April 7, 2025

Por su parte, Newell's viene de vencer a Boca por la fecha 11 del Torneo Apertura en Rosario y de clasificar con lo justo y por penales en Copa Argentina frente a Kimberley de Mar del Plata tras el 0-0 en los 90 minutos. Para este encuentro, Cristian Fabbiani vuelve a apostar por una línea de cinco defensores, con el ingreso de Saúl Salcedo en la defensa, más los retornos de Ángelo Martino y Tomás Jacob, ausentes frente al conjunto marplatense. En la posición 11° de la Zona A, la Lepra buscará dar el golpe para no perder las ilusiones de estar en octavos.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Nehuén Paz, Ramón Arias, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Lorenzo Scipioni, Santiago González; Blas Armoa e Ignacio Russo.

Newell's: Keylor Navas; Alejo Montero, Luciano Lollo, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Tomás Jacob, Ever Banega; Mateo Silvetti, Carlos González y Luciano Herrera.

