PSG se lo dio vuelta 3-1 al Aston Villa de Dibu Martínez y sacó un buena ventaja

Continúan los cuartos de Champions League y uno de los duelos con presencia argentina fue con derrota. El Aston Villa de Dibu Martínez cayó 3-1 en su visita a Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en el duelo de ida de los cuartos de final. Los Villanos, que iban de punto ante el elenco parisino, ganaban 1-0 con un tanto de Morgan Rogers, sin embargo los franceses igualaron por intermedio de Desire Doué y en el complemento sellaron la remontada con los tantos de Kvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes.

En lo que fue una nueva visita a Francia para el arquero de la Selección Argentina, donde tuvo otro recibimiento hostil por parte de los franceses, esta vez el resultado no fue el deseado. A pesar de que los Villanos se pusieron en ventaja, el PSG impuso su mayor jerarquía colectiva, generó muchísimas más chances y finalmente logró destrabar el partido. Martínez tuvo varias atajadas, muchas de ellas importantes para sostener el resultado, pero no los conducidos por Luis Enrique terminaron no sólo remontando, sino que sumando un tanto más sobre el final que les da una considerable ventaja pensando en la vuelta en Inglaterra.

PSG 3-1 Aston Villa, los goles

Los Villanos resistían en su campo, pero encontraron en un contragolpe ejecutado de manera perfecta lo que es hasta ahora una victoria fundamental. Una recuperación de John McGinn ante Nuno Mendes continuó con un pase del escocés para Marcus Rashford, que vio justo a un Youri Tielemans que le sirvió la pelota debajo del arco a Morgan Rogers para que éste ponga el 1-0 entrando por el segundo palo.

¡GOL DE ASTON VILLA! Morgan Rogers anota el 1-0 de la visita vs. PSG en la Champions League.



No obstante, la respuesta de PSG fue muy rápida y con un tremendo golazo. Desire Doué recibió sobre la izquierda, fue recortando para adentro y sacó un disparo potentísimo que dejó parado a Dibu Martínez y se incrustó por el segundo palo para establecer el 1-1 en el Parque de los Príncipes.

¡¡QUÉ GOLAZO DE PSG!! Locura lo de DESIRE DOUE para vencer al Dibu Martínez y lograr el 1-1 vs. Aston Villa.



Ni bien comenzó la segunda parte, el conjunto francés tomó mal parado al Aston Villa y aprovechó para dar un golpe sobre la mesa. Fabian Ruíz puso a correr al georgiano Kvicha Kvaratskhelia, que realizó una fenomenal jugada individual enganchando sobre su marcador y sacando un tremendo zurdazo arriba que fue imposible de detener para Martínez.

¡¡QUÉ PEDAZO DE GOL!! Khvicha Kvaratskhelia le rompió el arco a Dibu Martínez para el 2-1 de PSG.



Ya cerca del final del encuentro, los de Luis Enrique encontraron un gol que puede ser clave pensando en la vuelta. Tras una larga posesión del elenco francés, Dembelé puso una gran pelota al espacio para la proyección de Nuno Mendes, que entró al área, metió un enganche bárbaro para su derecha ante la salida de Martínez que dejó en el camino al argentino y decretó el 3-1 que iba a ser el definitivo en el Parque de los Príncipes.

¡¡GOL DE PSG!! Nuno Mendes marca el 3-1 ante Aston Villa sobre el cierre en la Champions. ¡Gran enganche en la previa!



Las grandes tapadas de Dibu Martínez

A pesar de la derrota, el argentino tuvo varias atajadas y terminó redondeando un buen partido. Como era de esperarse, Aston Villa fue dominado por PSG, que comenzó muy arriba y haciéndole las cosas difíciles a un elenco inglés replegado que ya recurrió a un par de salvadas del arquero campeón del mundo con Argentina. En una de ellas, un rebote le quedó a Ousmane Dembelé dentro del área, que sacó un potente zurdazo al segundo palo que Dibu manoteó enviando al córner.

GRAN SALVADA GRAN DE DIBU MARTÍNEZ EN FRANCIA.



Justo antes del empate de PSG, el guardameta marplatense se lució nuevamente contando también con un poco de fortuna. Tras una combinación entre Dembelé y Doué, este último sacó un rápido remate por abajo al primer palo de Dibu, que alcanzó a manotear y, con ayuda del palo, volvió a agarrar sobre la línea de gol antes de que algún rival llegara a empujarla. A pesar de la derrota, fueron 9 las atajadas del argentino en la noche del Parque de los Príncipes.

LA REACCIÓN DEL DIBU MARTÍNEZ ANTES DEL EMPATE EN FRANCIA. uD83DuDE31



Formaciones

Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabían Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Boubacar Kamara, Youri Tielemans; Jacob Ramsey, John McGinn, Morgan Rogers; Marcus Rashford.

Estadio: Parque de los Príncipes

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

La previa

Los Villanos no son favoritos, pero llegan en un gran momento de forma, con 7 victorias seguidas entre todas las competiciones. Su última derrota fue el pasado 25 de febrero ante el Crystal Palace en Premier League. Luego de eliminar de manera contundente al Brujas por un global de 6-1, el desafío será de suma dificultad para un Aston Villa que quiere seguir haciendo historia en su primera presencia en Champions en 41 años.

Por su parte, PSG llega con un presente inmejorable, con una nueva corona de la liga francesa bajo el brazo tras su triunfo ante Angers. La última derrota de los dirigidos por Luis Enrique fue el 5 de marzo ante el Liverpool en la ida de los octavos de final, derrota que acabarían remontando en la vuelta al eliminar a los Reds por penales. A este encuentro llegan con 6 victorias seguidas en todas las competencias.

Dibu se bajó del micro con una gorra de Argentina

El arquero campeón del mundo tomó una decisión que muchos asumieron como provacación: se bajó del vehículo que transportaba a los futbolistas del Aston Villa a la concentración con una gorra que tenía un parche con los títulos obtenidos con la Selección y con el mate. “Los franceses solo me insultarán a mí”, dijo en tono irónico Martínez hace algunos días en una entrevista. Lo seguro es que será un partido especial para él.