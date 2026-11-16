La Región Patagónica consagró este domingo a los cuatro semifinalista de Zona Sur del Torneo Regional Amateur 2026, Alianza de Cutral Co, Jorge Newbery de Carmen de Patagones, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Escorpión Fútbol Club de Río Gallegos accedieron a la quinta ronda del certamen que hasta el momento otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

En el estadio municipal José Antonio Jalil de San Carlos de Bariloche, Alianza de Cutral Co se convirtió en el único representante de la región del Alto Valle y Neuquén que continúa en carrera. El Gallo volvió a demostrar su superioridad ante Estudiantes Unidos lo superó 1 a 0 como visitante y cerró los cuartos de final con un contundente 4 a 0 en el resultado global.

El equipo neuquino consiguió la clasificación con un tanto de Leandro Cerda, a los 36 minutos del segundo tiempo, para ponerle el broche a una serie que había comenzado a resolver con la goleada por 3 a 0 en el Coloso Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca Quimey.

Alianza ganó y clasificó en Bariloche

El Aviador eliminó por penales Atlético Regina y será el rival de los neuquinos

El cruce del representativo de la Liga de Fútbol de Neuquén será en semifinales frente a Jorge Newbery de Carmen de Patagones, que consiguió una clasificación dramática frente a los Albos en la Perla del Valle.

El elenco que Buenos Aires que representa a la Liga Rionegrina con asiento en Viedma perdió 1 a 0 en Villa Regina, con un gol de Rubén Marcelino García, pero logró llevar la definición a los penales gracias a la ventaja de 2 a 1 que había conseguido en el encuentro de ida. Desde los doce pasos fue contundente y se impuso por 4 a 1 para meterse entre los cuatro mejores.

El héroe del cotejo fue el arquero del Maragato Santiago Zárate que le atajó los remates a Jeremías Maciel y Enzo Yáñez. La tanda fue 4 a 1 para el visitante que anotó todos. Convirtieron Francisco Leal, Nahuél Sánchez, Martín Alarcón y Lucas Ledesma mientras que Rubén García aportó el único del Albo.

La otra semifinal será entre CAI y Escorpión

La Región Patagonia tendrá una segunda llave entre la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Escorpión Fútbol Club de Río Gallegos.

El conjunto Azurro eliminó a Jorge Newbery en duelo de equipos de la ciudad petrólera chubutense, en cotejo cargado de emociones. Repitió el triunfo por 3 a 2 conseguido en la ida, esta vez como local y cerró la serie con un global de 6 a 4. José Chacón, en dos oportunidades, y Matías Ávila marcaron para el Azzurro en tanto, para El Lobo señalaron René Billalba y el ex Deportivo Rincón, Don Bosco de Zapala y Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Rodrigo Galdames.

Por su parte, en Tierra del Fuego, Escorpión FC de Río Gallegos dejó en el camino a Camioneros de Río Grande mediante la definición por penales, después de igualar la serie. En tiempo reglamentario ganaron los isleños 2 a 1 con goles, Ismael Monte y Mateo Alderete, para los de la capital santacruceña marcó Maximiliano Sevilla. En los penales se impuso el visitante por 4 a 2.