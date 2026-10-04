La Selección Argentina derrota 3 a 0 a Burkina Faso en el Monumental, un cruce lleno de interrogantes por el retraso de la delegación visitante en su arribo a Buenos Aires que se concretó esta misma tarde.

A los 4 minutos se abrió la cuenta para el subcampeón del mundo, por intermedio de Lautaro Martínez, que primero erró el penal, pero tomó el rebote y superó la resistencia del arquero visitante.

Sólo tres minutos más tarde, la cuenta se incrementó con un gol en contra de Dialó.

Síntesis

Argentina 2: Emiliano Martínez; Augusto Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister. Enzo Fernández; Nico Paz, Gianluca Prestiani; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso 0: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arséne Kouassi; Josué Doucet, Ismahia Quédraogo, Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Papsoba; Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.

Árbitro: José Cabero, Chile.

Estadio: Monumental, Buenos Aires. Argentina.

Hora de inicio: 21.

TV: TyC Sports y Telefé.

La previa

Anoche, a las 22.30 de Buenos Aires, el chárter con el plantel rival partió desde su lugar de origen y arribó a la Capital Federal a las 16:45 de este sábado, a poco más de cinco horas del arranque del partido.

Ni en el ascenso suceden estas cosas, pero AFA sumó un nuevo capítulo de los que no le agradan a Lionel Scaloni, más allá de haber encausado su renovación. El encuentro será transmisión de las radios de Prima Multimedios.

Finalmente, no sucederá de ese modo y el conjunto local tendrá enfrente a un adversario débil y cansado para presentarse ante su público.

Sin cambios masivos

El plan del cuerpo técnico argentino es sostener a la mayoría de los titulares que golearon a Bolivia entre semana en Córdoba.

En defensa, el ingreso de Facundo Medina por Román Vega será la única modificación. La vuelta de Enzo Fernández en mitad de cancha y la continuidad de Gianluca Prestiani son las novedades salientes a la espera de la despedida de Lionel Messi.

El nuevo capitán argentino, Cristian Romero, no sale de la formación titular de la Selección.

Ayer, en el predio de la AFA en Ezeiza, hubo movimientos futbolísticos, pero el entrenador evitó confirmar los once de arranque. Se esperaba el arribo de Lionel Messi, pero como espectador. Finalmente, el capitán ingresaría a la concentración mañana, pensando en su despedida oficial del martes en el mismo escenario.