Boca Juniors busca afianzarse en playoffs ante Central Córdoba

Boca Junios recibirá esta noche a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A. El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en "La Bombonera", el árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

El Xeneize llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria de 1 a 0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes pasado, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, iría con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A. En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1 a 0 en condición de locales ante Independiente.

El cotejo sera transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 21 por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.

Probables Formaciones

Boca Jun iors: Leandro Brey, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba (Santiago del Estero): Alan Aguerre; Darío Cáceres, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Lucas González, Matías Vera; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Fernando Martínez; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Hora de Inicio: 21:30.