Platense visita este martes a Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

El partido se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El árbitro será el chileno Cristian Garay y en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Platense llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo E y con muy buenas chances de asegurarse la clasificación a los octavos de final. Para que esto ocurra, le alcanzará con empatar y que Peñarol de Uruguay no le gane de local el jueves a Corinthians de Brasil.

Formaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. DT: Pablo Repetto.__IP__

Platense: Matías Borgogno; Agutín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.