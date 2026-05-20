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COPA LIBERTADORES

El “Calamar” e Independiente Santa Fe no se sacan ventaja en Colombia para meterse en los octavos de final

El “Calamar” necesita de un triunfo en Colombia para meterse en los octavos de final.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 21:16
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Platense va por la clasificación en la Copa Libertadores.

Platense visita este martes a Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

El partido se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El árbitro será el chileno Cristian Garay y en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Platense llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo E y con muy buenas chances de asegurarse la clasificación a los octavos de final. Para que esto ocurra, le alcanzará con empatar y que Peñarol de Uruguay no le gane de local el jueves a Corinthians de Brasil.

 

Formaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. DT: Pablo Repetto.__IP__

Platense: Matías Borgogno; Agutín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

 

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