“Si hay un país que sabe de corazón es Argentina”, con esa frase, las cuentas oficial de la Selección Argentina abre un emotivo video en la previa del cotejo entre la selección nacional ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. En el mismo, figura René Favaloro, quien habla del corazón, acompañado con imágenes de la remontada contra Egipto.

El maestro del bypass da una clase de un 1:27 de momentos precisos que atravesó el argentino el pasado partido con Egipto. En un material audiovisual preciso, que encajó en el contexto justo, primero hablando del infarto, y posteriormente de como se sale adelante “deberá comprender con humildad, que es necesario trabajar en equipo, sacrificar lo individual en beneficio de lo colectivo”, acompañado esto con imágenes de la remontada y los tres goles.

“Hoy es un día trascendental para la historia argentina, creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos” menciona en otra parte del video, encajando con los festejos de los hinchas y jugadores, que fue acompañado con el sufrimiento, y un Lionel Messi sumamente emocionado.

“Estoy profundamente emocionado” dijo culminando el video, acompañado por las pocas palabras de Lionel Scaloni post triunfo, donde se quebró y no pudo seguir dialogando.

René Favaloro es una de las grandes personalidades de la historia Argentina, nacido en 1923 en La Plaza, estudió y trabajó como médico Rural en La Pampa, hasta que en Cleveland en 1967 desarrolló la técnica del Bypass coronario, técnica que trasformó la cirugía cardiovascular y salvó millones de vida en el mundo.

En su retorno al país, creó la Fundación Favaloro, institución médica dedicada a la asistencia, investigación y formación de profesionales en la medicina, lugar donde fue director hasta su fallecimiento, el 29 de julio del 2000, a sus 77 años de vida.

La selección Argentina jugará el sábado su paso a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, cuando desde las 22hs se mida con Suiza en Kansas.