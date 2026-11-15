Portugal vivió una jornada para el olvido. La selección cayó por 4-1 frente a Dinamarca y, además del duro resultado, una declaración de su entrenador, Jorge Jesús, sobre Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los temas más comentados después del partido, el que significó el inicio de la era post CR7.

El encuentro marcó una nueva etapa para el seleccionado portugués, que afrontó el compromiso sin su máxima figura histórica. Dinamarca aprovechó sus oportunidades y construyó una victoria contundente, con Rasmus Højlund como protagonista, autor de dos goles.

El conjunto danés abrió el marcador a través de Pierre-Emile Højbjerg, de penal, y luego amplió la diferencia con las conquistas de Højlund y Joachim Andersen. Bernardo Silva descontó en el tiempo agregado, pero no alcanzó para evitar la goleada.

Más allá del resultado, las miradas también estuvieron puestas en Jorge Jesús. El entrenador fue consultado sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo y respondió con una frase que generó repercusiones. "¿Qué voy a extrañar? Solo su compañía. Ya no juega, ya no está acá. Él ya tomó su decisión", habría expresado el técnico al referirse al histórico delantero.

La respuesta llamó la atención por su tono y abrió el debate sobre el lugar que ocupa Ronaldo en esta nueva etapa del seleccionado. El atacante dejó una huella imborrable en Portugal y su ausencia representa un desafío importante para el equipo.

Antes del encuentro, los futbolistas portugueses también habían tenido un gesto de reconocimiento hacia el número 7, en homenaje a su trayectoria y a todo lo que le aportó al seleccionado.

La derrota ante Dinamarca dejó preocupación por el rendimiento colectivo. Portugal mostró dificultades defensivas y no consiguió encontrar respuestas ante la contundencia de su rival. De esta manera, el resultado deportivo y las declaraciones de Jorge Jesús terminaron compartiendo el protagonismo de una jornada que dejó mucho para analizar en el fútbol portugués.