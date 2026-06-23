Cuando parecía que ya no quedaban marcas por romper, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su carrera está hecha para desafiar los límites. El astro portugués fue la gran figura en la victoria de Portugal ante Uzbekistán y alcanzó un récord que ningún otro futbolista había conseguido en la historia de los Mundiales.

Con su doblete en la segunda fecha del Grupo K, el delantero de 41 años se convirtió en el primer jugador en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, una marca que agranda aún más su legado y lo coloca nuevamente en un lugar privilegiado dentro de la historia del deporte.

Después de un debut discreto frente a República Democrática del Congo, donde Portugal igualó 1 a 1 y Cristiano no pudo convertir, el máximo goleador de todos los tiempos respondió en el momento indicado. Lo hizo con dos tantos decisivos que ayudaron a encaminar a los lusos hacia la clasificación y, al mismo tiempo, le permitieron quedarse con un récord que parecía imposible de alcanzar.

La estadística adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que Cristiano ya compartía con Lionel Messi la marca de haber disputado seis Copas del Mundo. Sin embargo, el portugués logró despegarse con una hazaña inédita: anotar al menos un gol en cada una de esas seis participaciones mundialistas.

Pero los récords no terminaron ahí. Con sus dos conquistas ante Uzbekistán, CR7 alcanzó los 10 goles en Mundiales y superó a la leyenda Eusebio, que había cerrado su carrera con nueve tantos. De esta manera, el capitán pasó a ser el máximo artillero portugués en la historia de las Copas del Mundo.

Como si fuera poco, también estableció otra marca impresionante. Con 41 años y 138 días, se transformó en el jugador más longevo en convertir un doblete en un Mundial, dejando atrás registros que parecían inalcanzables y confirmando una vigencia que sigue sorprendiendo al planeta fútbol.

Más cerca de los 1.000 goles

La obsesión de Cristiano por seguir compitiendo al máximo nivel tiene un nuevo objetivo en el horizonte. Con los dos festejos ante Uzbekistán, el portugués llegó a 974 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a apenas 26 de una cifra que ningún futbolista alcanzó jamás: los 1.000 goles.

Mientras Portugal sueña con conquistar el título mundial, su máxima estrella continúa coleccionando récords. A los 41 años, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos de una historia que parece no tener final.