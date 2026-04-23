En el comienzo de una nueva jornada, Boca visita a Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello, en un partido que cuenta con presencia de las dos hinchadas y se mantiene 0 a 0.

La noche comenzó con polémica porque a los 5 minutos, el árbitro Andrés Gariano le anuló un gol al conjunto local por off side del delantero Juan Gutiérrez. El centrodelantero se metió entre los centrales para buscar el centro enviado por Agustín Hausch. Por revisión en la cabina del VAR se comprobó que estaba inhabilitado.

Formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández;Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Darío Cáceres; Ruben Botta, Agustín Hausch; Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

La previa

El Xeneize se llevó un triunfazo contra River en El Monumental que lo ayudó a consolidar su buen momento el fin de semana y lo dejó a tiro del liderato en el Torneo Apertura. En la noche de hoy está acompañado por 3.000 hinchas boquenses en las tribunas.

En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs. En este momento es tercero de la Zona A con 24 unidades y ocupa el sexto puesto en la tabla anual. Si hoy llega a ganar alcanzará a Estudiantes de La Plata, a la espera de que juegue su partido. Para este encuentro, y pensando también en el cruce con Cruzeiro en Brasil del martes próximo, Úbeda tenía el plan de rotar diez nombres del equipo, solamente con Leandro Brey repitiendo respecto del Superclásico.

Sin embargo, en los movimientos precompetitivos, en pleno campo de juego, el español Ander Herrera sintió un dolencia muscular y quedó descartado. En su lugar ingresará el juvenil Milton Delgado.

En la defensa reaparecerán Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, mientras que Alan Velasco y Tomás Belmonte acompañarán a Delgado se perfilan para estar desde el arranque en el mediocampo (Williams Alarcón pelea el lugar con el ex Independiente). En el ataque estarán Exequiel Zeballos retornando a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, el doble nueve.

Por su parte, Defensa y Justicia fue el último equipo en conocer la derrota en el Torneo Apertura, invictos hasta la fecha 13. Sin embargo, tras esa primera caída no volvieron a sumar y vienen de caídas en fila con Instituto, Talleres e Independiente. Este partido en el Tito Tomaghello es la oportunidad de volver a la senda del triunfo y afianzarse en las plazas de playoffs, donde ocupan el octavo lugar pero podrían perderlo en esta jornada.

Datos del partido

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Andrés Gariano.