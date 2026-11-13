Luego de varios días de rumores, Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador del Manchester United. El club inglés llegó a un acuerdo con el argentino luego de confirmar la salida de Michael Carrick como entrenador del primer equipo y tiene definido el esquema de su contratación: firmará un contrato por dos años y medio, hasta mediados de 2029, y asumirá después de cumplir sus últimos compromisos al frente de la Selección de Estados Unidos.

Luego de una campaña muy por debajo de las expectativas en la que los Red Devils se encuentran en zona de descenso en Premier League, la dirigencia comenzó a mover sus fichas y los contactos con Poch empezaron esta semana. Según The Athletic y Fabrizio Romano, desde el club inglés aceptó pagar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares del santafesino, firmada tras la renovación de su vínculo luego del Mundial 2026, que lo ligaba al cargo hasta el Mundial 2030.

Con este acuerdo ya plasmado, Pochettino tendrá por delante una tarea de enorme exigencia y es la sacar de la crisis a un Manchester United que, además de atravesar una prolongada etapa de irregularidad, con cambios de entrenadores y proyectos que no consiguieron devolverlo a los primeros planos, hoy está en zona de descenso en la Premier League.