El fútbol argentino tendrá una tarde de definiciones, nervios y sueños en juego. Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentan este sábado 15 de noviembre, desde las 17, en una final que puede cambiar para siempre el destino de dos instituciones. En el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, se disputará la Súper Final de la Primera Nacional para conocer al primer equipo que conseguirá el ascenso a la máxima categoría.

No será un partido más. De un lado estará el Tomba, que buscará regresar rápidamente a Primera División después de un descenso que está aún fresco. Del otro, el Lechero, que tiene ante sí la posibilidad de alcanzar un logro histórico: jugar por primera vez en su historia en la máxima división del fútbol argentino.

La definición se jugará en cancha neutral y contará con un importante operativo de seguridad, acorde a la trascendencia del encuentro. La pelota comenzará a rodar a las 17, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado por Pablo González y Eric Grunmann como asistentes. Álvaro Carranza será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR, con Javier Uziga como asistente.

Cómo llegan Godoy Cruz y Tristán Suárez a la gran final

El camino del conjunto mendocino hacia esta definición tuvo un cierre dramático. Godoy Cruz consiguió la clasificación en la última fecha de la Zona A, cuando parecía que Ferro tenía el lugar asegurado. El equipo de Caballito llegó como líder, pero dejó puntos en el camino: primero sufrió una derrota y luego empató sin goles ante Acassuso.

El Tomba aprovechó la oportunidad y venció 2-1 a Almirante Brown en una jornada cargada de tensión. Así alcanzó los 66 puntos, igualó a Ferro en lo más alto de la tabla y se quedó con el primer puesto gracias a una mejor diferencia de gol. Una clasificación agónica que le permitió llegar a la final con la ilusión de regresar rápidamente a la elite.

La historia de Tristán Suárez también tuvo suspenso hasta el último capítulo. El Lechero llegaba a la jornada decisiva con Atlanta como principal perseguidor, a solamente dos puntos. Una derrota ante Deportivo Maipú podía abrirle la puerta al Bohemio, siempre que este consiguiera vencer a Midland. Sin embargo, ambos encuentros terminaron igualados y el conjunto de Ezeiza conservó el liderazgo de la Zona B para quedarse con el boleto a la final.

Los dos equipos llegan después de dos semanas sin competencia oficial y con tiempo para preparar el encuentro más importante de sus respectivas temporadas. Ahora, todo se resolverá en 90 minutos, con la posibilidad de que la historia se defina en el tiempo suplementario o mediante los penales si persiste la igualdad.

Dos sueños diferentes y un mismo objetivo

Para Godoy Cruz, el desafío es recuperar el lugar que perdió en la máxima categoría. El descenso del 15 de noviembre de 2025 marcó un golpe deportivo para una institución que durante años fue protagonista de Primera y que ahora tiene la posibilidad de regresar apenas una temporada después.

Para Tristán Suárez, en cambio, la oportunidad es todavía más grande desde lo histórico. El equipo de Ezeiza nunca jugó en Primera División y está ante la posibilidad de alcanzar la cima del fútbol argentino por primera vez. Un triunfo significaría escribir la página más importante de su historia.

Las probables formaciones y los datos de la final

Godoy Cruz:

Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera; Felipe Cairus, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Martín Pino y Rodrigo Fernández. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez:

Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Nicolás Fernández, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén; Diego Becker, Nicolás Sánchez y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

Todos los detalles del partido Godoy Cruz vs Tristán Suárez:

Competencia: Primera Nacional.

Instancia: Súper Final por el primer ascenso.

Partido: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez.

Día: sábado 14 de noviembre.

Horario: 17.

Estadio: Gigante de Alberdi, Córdoba.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Transmisión: LFP Play.

Dónde ver Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

La final tendrá transmisión exclusiva a través de LFP Play, la plataforma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. El servicio funciona mediante una suscripción paga, informada en $15.000 mensuales, y permite seguir los encuentros de las categorías del ascenso desde televisores y dispositivos móviles.

Córdoba será el escenario de una final que tiene dos historias, dos realidades y un mismo sueño. Godoy Cruz quiere volver a Primera; Tristán Suárez busca hacer historia. Uno de los dos celebrará el ascenso y el otro deberá seguir peleando por su oportunidad. La primera gran definición ya está en marcha.