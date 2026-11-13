La bronca de Defensa y Justicia después de la derrota ante Boca en La Bombonera tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del resultado. Lo que comenzó con fuertes reclamos contra la terna arbitral terminó convirtiéndose en un escándalo que quedó registrado en el informe oficial y que tuvo un impacto directo en la clasificación internacional del equipo de Florencio Varela.

El documento arbitral expuso una serie de episodios protagonizados por cuatro integrantes del cuerpo técnico del Halcón, quienes fueron expulsados después del pitazo final. Las descripciones incluyeron amenazas, insultos y hasta una agresión física contra el árbitro.

El costo deportivo fue determinante. Las cuatro tarjetas rojas directas representaron una pérdida de 20 puntos en la Tabla General de Fair Play. Esa penalización terminó perjudicando a Defensa en la definición de la Tabla Anual, donde Independiente consiguió superarlo y quedarse con el lugar que estaba en disputa para acceder a la Copa Sudamericana.

Las amenazas y los insultos que quedaron registrados en el informe

Uno de los episodios más graves fue protagonizado por Gino Claudio Navone. Según detalló el árbitro en su informe, el integrante del banco visitante se acercó corriendo y quedó cara a cara con el asistente número dos para lanzarle una fuerte amenaza.

"Son unos hijos de puta, hay que matarlos a ustedes, corruptos", fue la frase que quedó asentada en el documento oficial.

La situación también involucró a Gustavo Sikan, quien se acercó al grupo arbitral con una actitud hostil y comenzó a insultar reiteradamente a los jueces.

"Son unos ladrones, chorros", habría gritado el colaborador, acompañando sus palabras con gestos amenazantes hacia la terna.

Sin embargo, el episodio más delicado fue el protagonizado por Gastón Machín. De acuerdo con el relato del árbitro principal, el auxiliar corrió directamente hacia su posición mientras lo insultaba: "Corrupto, ladrón, le regalan a Boca, son unos hijos de puta".

La situación pasó de los agravios verbales a la agresión física. Según el informe, Machín empujó al juez con su cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención del personal policial que se encontraba en el campo de juego para retirarlo.

El cuarto involucrado fue Gastón Patricio Saccani, quien también se acercó fuera de sí hacia los árbitros y mantuvo sus insultos durante varios minutos.

"Son unos hijos de puta, cagones, siempre lo mismo", fue otra de las expresiones que quedaron registradas en el reporte.

Cuatro expulsiones y 20 puntos menos: el costo deportivo para Defensa

Los hechos tuvieron consecuencias disciplinarias y también deportivas. El Tribunal de Disciplina aplicó el artículo 13.1.c del Código Disciplinario y sancionó a cada uno de los cuatro integrantes del cuerpo técnico con un partido de suspensión o una multa alternativa de 1.050.000 pesos.

Pero el impacto más importante apareció en la clasificación de Fair Play. Cada tarjeta roja directa representó una quita de cinco puntos, por lo que Defensa y Justicia perdió 20 unidades como consecuencia de las cuatro expulsiones.

A esa penalización se sumaron las cinco amonestaciones registradas durante el encuentro. El resultado fue una caída hasta los 870 puntos en la Tabla General de Fair Play, mientras que Independiente quedó con 877.

Esa diferencia terminó siendo decisiva en el desempate de la Tabla Anual. El Rojo superó al Halcón y se quedó con la posición que le permitió acceder a la Copa Sudamericana, mientras que el conjunto de Florencio Varela terminó relegado.

Una noche que terminó con consecuencias inesperadas

La derrota ante Boca había dejado a Defensa y Justicia con bronca por el desarrollo del partido y las decisiones arbitrales. Sin embargo, los episodios posteriores al encuentro terminaron teniendo un efecto que difícilmente sus protagonistas imaginaran: las expulsiones no solo derivaron en sanciones individuales, sino que también tuvieron consecuencias para el futuro deportivo del club.

El informe arbitral puso en palabras lo ocurrido en La Bombonera y dejó al descubierto la dimensión de los incidentes. Cuatro expulsiones, 20 puntos perdidos en Fair Play y una clasificación internacional que terminó en manos de Independiente.