La cuenta regresiva para una nueva semifinal mundialista ya está en marcha y en la Selección Argentina nadie esconde la ilusión. A horas del trascendental duelo frente a Inglaterra, Alexis Mac Allister tomó la palabra y dejó una reflexión que rápidamente conectó con uno de los capítulos más gloriosos de la historia del fútbol argentino: la inolvidable actuación de Diego Maradona en el Mundial de México 1986.

Instalado junto al plantel en Atlanta, donde este miércoles la Albiceleste buscará el pase a la final del Mundial 2026, el volante del Liverpool fue consultado por aquel recordado triunfo ante Inglaterra en los cuartos de final y reconoció que las imágenes de aquella gesta volvieron a aparecer en estos días.

"Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, quizá solo Leo puede hacer lo que él hizo en la cancha", expresó Mac Allister, consciente de la magnitud de una actuación que quedó grabada para siempre en la memoria de los argentinos.

Sin embargo, más allá de la figura de Maradona, el mediocampista destacó el legado de aquel seleccionado campeón del mundo dirigido por Carlos Bilardo y reconoció que sigue siendo una referencia para las nuevas generaciones.

"Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron", aseguró el ex Argentinos Juniors y Boca, dejando en claro que el sueño de repetir una campaña histórica está presente dentro del grupo.

Mac Allister también hizo referencia al condimento especial que tendrá el encuentro por la gran cantidad de futbolistas argentinos que comparten semana a semana la Premier League con varios de los jugadores ingleses. Sin embargo, remarcó que dentro del campo no habrá amistades ni conocidos.

"Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera", afirmó.

Por último, el volante analizó al equipo dirigido por Thomas Tuchel y reconoció la calidad de su rival, aunque dejó en claro que la confianza argentina sigue intacta.

"Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero nosotros tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido", concluyó.

Con Messi como bandera y el recuerdo imborrable de los campeones del 86 como inspiración, la Selección Argentina se prepara para escribir una nueva página en su historia. Y en la previa de una semifinal que paraliza al país, las palabras de Mac Allister dejaron en evidencia cuál es el objetivo: seguir el camino de aquellos equipos que quedaron para siempre en la memoria del fútbol argentino.