Último ensayo para la Selección Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá, México. Desde las 22 hs en el Jordan- Hare Stadium, el equipo de Scaloni se verá las caras con Islandia en búsqueda de conseguir un buen funcionamiento de cara al gran debut ante Argelia.

Con el retorno de Lionel Messi entre los 11 iniciales, Argentina ya piensa en el inicio de la Copa del Mundo, donde defenderá el título conseguido en Qatar en el 2022. Scaloni ya tiene en su mente plantar el tentativo titular de cara al debut del próximo martes, sabiendo que aún debe definir el futuro de algunos jugadores que aún se recuperan por lesión, más el remplazo de Balerdi.

En principio, Ruli estará en el arco desde el inicio. Gonzalo Montiel marcará el lateral por derecha y tendrá una prueba de fuego, ya que es uno de los apuntados por lesión. Si el lateral rinde físicamente, seguirá en la lista de 26. Además Nicolás González remplazará a Tagliafico en el lateral por izquierda; jugará el mediocampo titular en la final del mundo: De Paul, Enzo, y Mac Allister, mientras que Lautaro acompañará y Thiago Almada acompañarán al capitán en el ataque.

Montiel tendrá una prueba de fuego en su retorno post lesión

En frente estará Islandia, elenco que trae recuerdos pocos felices del Mundial de Rusia 2018 donde debutó con empate 1-1. El seleccionado nórdico estuvo lejos de clasificar a esta gran cita, y se está estructurando para lo que viene. En su última presentación, cayó ante Japón por 1-0.

Sabiendo que Emiliano Martínez, Julián Álvarez, y Leandro Paredes no están disponibles para este partido, Scaloni termina de sacar conclusiones, no solo por el equipo, sino también por la lista de 26, donde aún no confirmó al remplazo de Leo Balerdi.

El duelo entre ambos seleccionado en Rusia 2018

Probables Formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Datos del partido

Hora: 22hs

Transmite: AM550- Mitre Patagonia

Arbitro: a confirmar.

Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama.