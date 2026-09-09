Lionel Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división de España. El astro, Lionel Messi, que ya posee el Unión Esportiva Cornellá de la tercera categoría española, el Deportivo LSM de Uruguay y el Leones FC de Rosario -que administra su familia-, se adjudicaría en los próximos días el 100% de las acciones del Eldense, equipo con sede en Elda, provincia de Alicante.

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, confirmó la negociación. "Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones", manifestó. "El respaldo continuado al Eldense ha sido un pilar esencial para dotar al club de una estructura sólida, convirtiéndolo en un proyecto atractivo para inversores de primer nivel mundial como lo es Messi", agregó.

Una operación sin socios

La compra podría formalizarse en los próximos días luego de que finalicen los trámites legales. Messi será el único accionista. En la previa, se especulaba que Carles Puyol y Andrés Iniesta podrían formar parte del proceso. Sin embargo, de cerrarse la negociación, el argentino tendrá el 100% de las acciones.

Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española

De acuerdo a la Cadena Ser, la presidenta del club, Carolina Holguín Tafur, se habría reunido con el alcalde para comunicarle que recibió "una oferta a la que no podía decir que no". La institución había sido adquirida en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional liderado por el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo.

El presente del Eldense en la segunda división

Eldense ascendió en la última temporada luego de lograr el primer lugar en el grupo B de la Primera Federación. Sin embargo, no inició de la mejor manera su incursión en la segunda división: en el debut perdió con Almería por 3 a 0, luego igualó con Cádiz 2 a 2 y cayó por 1 a 0 ante Leganés. El pasado sábado empató con Mallorca por 0 a 0, resultado que llevó al despido de su entrenador, Claudio Barragán.

Messi extiende su imperio futbolístico

Messi ya había ingresado en abril de este año al Cornellá. Hace pocos días, el rosarino posó con la camiseta del club junto con sus hijos. El vínculo entre el 10 y el club está reforzado por el patrocinio de Adidas, que viste a todas las categorías del club.

Además, junto a su amigo Luis Suárez comparten la sociedad del Deportivo LSM de Uruguay, que compite en la tercera categoría. Por otro lado, Leones de Rosario, club presidido por su hermano Matías pero gestionado por toda la familia Messi, logró el aval de AFA para competir en la Primera C y debutó en marzo. La llegada de Messi al Eldense marca un nuevo capítulo en su carrera como inversor futbolístico y promete revolucionar el proyecto del club alicantino.