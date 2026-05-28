Hasta el último día permitido por la FIFA esperará el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para confirmar los 26 nombres definitivos que irán a defender el título del mundo a Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque todo marcha en el terreno de la especulación, las voces cercanas al predio de AFA en Ezeiza dejan trascender un par de cosas determinantes: ni Franco Mastantuono ni Emiliano Buendía viajarán con Lionel Messi y compañía a Kansas.

Emiliano Buendía es, quizás, el argentino con mejor presente en el mundo, pero no integraría la lista definitiva de Lionel Scaloni.

La única gran duda pasa por el cupo final, si se completa con un defensor extra, por las lesiones varias en la última línea (Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Cristian Romero a la cabeza), o el tercer 9 con Juan López como opción de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Quiénes se quedarían con las últimas dos plazas

De esta manera, Giovani Lo Celso y Valentín Barco se meterían con una de las dos últimas plazas y en la elección hay algo determinante para ambos casos: el ex Boca es considerado mediocampista, pero sabe cumplir la función de lateral izquierdo (3), mientras que por el ex Central hay una cuenta pendiente por su salida de Qatar y la recuperación definitiva de las lesiones.

El “Día D”

Viernes 29 de mayo es el último plazo para que las 48 selecciones confirmen sus jugadores en la lista de buena fe. A partir de ese momento, Argentina y el resto de sus rivales podrán cambiar sólo ante lesiones graves y no es necesario que se limiten a los 55 nombres que integraron la famosa pre lista.

Giiovani Lo Celso viene de perderse Qatar 2022 por lesión y esta vez se metería en la lista defitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Para el actual Real Madrid y el campeón de la Liga Europea con el Aston Villa se trata de un golpe duro, pero en el caso del compañero de Emiliano "Dibu "Martínez en Inglaterra sorprende porque es el nombre de mejor actualidad internacional.

Con el hándicap que le otorga el campeonato en Qatar 2022 y las pruebas que ha rendido durante su proceso, hace tiempo que las decisiones del cuerpo técnico liderado por Scaloni no se discuten.