Huracán y Racing se enfrentan en un partido clave del Clausura 2026

El estadio Tomás Adolfo Ducó en el porteño barrio de Parque Patricios será escenario este domingo desde las 21.30, del cotejo entre Huracán y Racing Club de Avelaneda en un cruce correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional que puede marcar el futuro inmediato de Juan Pablo Vojvoda al frente de la “Academia”.

El partido contará con arbitraje de Pablo Dóvalo y la asistencia de Lucas Novelli en el VAR, en una noche donde el clima para la entidad albiceleste estará cargado de tensión por la delicada situación deportiva de la institución que comanda Diego Milito.

El cotejo se emitirá en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

El equipo de Vojvoda llega inmerso en una crisis profunda: apenas sumó cinco puntos en lo que va del Torneo Clausura, marcha último en la Zona B y ocupa el vigésimo cuarto lugar en la tabla anual. La racha de siete partidos sin triunfos en el torneo local encendió todas las alarmas y alimenta las versiones sobre un posible cambio en la conducción técnica si no aparece una rápida reacción.

La preocupación en el club no se limita al presente: de sostenerse esta seguidilla negativa, Racing podría empezar a mirar de reojo la tabla de promedios y complicarse en la pelea por la permanencia, un escenario impensado al inicio de la temporada. Además, el pobre rendimiento lo aleja de la clasificación a las copas internacionales, a las que solo podría acceder conquistando el Torneo Clausura o la Copa Argentina.

Huracán tampoco atraviesa un campeonato cómodo, aunque llega mejor perfilado que su rival. El equipo de Diego Martínez suma 10 puntos y se ubica en la undécima posición de la Zona B, pero un triunfo en Parque Patricios lo pondría de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs.

El Globo intentará hacerse fuerte en casa para aprovechar el mal momento de Racing y empezar a consolidar una identidad de juego más sólida. El apoyo de su gente en el Ducó aparece como un factor clave para empujar a un plantel que alternó buenas actuaciones con desconcentraciones que le costaron puntos importantes.

Formaciones probables

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Máximo Palazzo, Hugo Nervo, Lucas Blondel; Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Facundo Kalinger. Director técnico: Diego Martínez.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ignacio Rodríguez, Marcos Rojo, Matías Pérez, Ezequiel Cannavo; Leonel Pérez, Matías Zaracho; Tomás Conechny, Gastón Lodico, Lautaro Díaz; Adrián Martínez. Director técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora de Inicio: 21.30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli