Huracán llega a Córdoba para medirse ante Belgrano, el actual campeón del fútbol argentino, por la 8ª fecha del Torneo Clausura 2026 en la zona B que lo tiene a Argentinos Juniors en lo más alto. Al término del primer tiempo empatan 0 a 0 y al local le anularon un gol por mano de Emiliano Rigoni en el inicio de la jugada a los 26 minutos.

Todas las certezas que dejó la decisión del polémico Luis Lobo Medina en la acción que servía para la apertura del marcador, no las brindó sobre el cierre del primer período, a los 40, cuando el que sacudió la red fue Jordi Ciacedo a favor del Globo. Al ecuatoriano le anularon el gol por posición adelantada después del llamado del VAR, aunque el trazado de líneas no hizo más que alimentar la polémica.

Duro examen para el Pirata que conduce Ricardo Zielinski contra el Globo de Diego Martínez que comienza el fin de semana afuera del grupo de los 8 que avanzarían a playoffs.

El empate como local en la previa contra Estudiantes de Río Cuarto fue un golpe inesperado para los de Parque Patricios que ahora deberán ir a recuperar puntos a una cancha complicada.

Belgrano, por su parte, empató sin goles en Tucumán y la vuelta a Barrio Alberdi es vista como una gran posibilidad de afianzarse como gran protagonista.

El polémico Luis Lobo Medina es el juez principal de un partido que se jugará a la misma hora en que Platense reciba a Riestra por la zona A.

Ganó Sarmiento

En el primer turno de la jornada, abriendo la fecha del fútbol argentino, Sarmiento de Junín le ganó a Estudiantes en la ciudad de Río Cuarto 2 a 0 y hundió a los cordobeses en la zona de descenso.

El equipo Verde lo ganó con un gol de Gonzalo Maffini en contra de su propia valla a los 6 minutos y Junior Marabel de penal lo cerró a los 26 del complemento. Con estos tres puntos, los dirigidos por Facundo Sava se afianzan en el Top 8 de la zona B.

La alegría visitante en Río Cuarto carga de mayores urgencias a Huracán para sumar en la cancha del Pirata, si es que no quiere quedarse eliminado de la temporada tan temprano.