Franco Colapinto redondeó un excelente fin de semana en Madrid por la 15ª fecha de la temporada 2026 en la Fórmula 1 y el argentino protagonizó un espectacular festejo en la vuelta de honor.

Madring ya había recibido con la bandera a cuadros al número 43 que corre con Alpine, séptimo en la clasificación final que lideró una vez más el italiano Kimi Antonelli de Mercedes Benz.

Pero fue allí, en plena recta principal, cuando un banderillero argentino lo esperó a Colapinto a salida de boxes mostrando la bandera nacional. El corredor sudamericano no dudó en acercarse para recibirle el obsequio, la tomó en su mano derecha y condujo los últimos metros haciendo ondear la insignia.

Desde una de las tribunas del circuito callejero, uno de los espectadores registró el momento y pudo grabar la celebración del auxiliar, un mendocino de 55 años que se llama Gabriel Andrijciw y que emigró a Europa en el 2000 en busca de mejores oportunidades.

Al mismo tiempo, Colapinto se retiró de la capital española con una celebración que rápidamente encendió todas las redes sociales e incluso motivó el posteo de la familia del Cuyano, eufóricos por la situación.

Andrijciw es un fanático del automovilismo que, radicado en la localidad de Guadalajara (próxima a Madrid) comenzó sus entrenamientos como auxiliar en categorías menores. Hace unas semanas le habían confirmado que tendría la chance de decir presente en el estreno del callejero español, como voluntario.

Con la ilusión de pasar un bueno momento puso entre sus pertenencias la bandera que su esposa tenía desde el 2011, sólo con la intención de que Colapinto lo viera. El corredor fue un poco más allá y dejó para la posteridad una de las mejores imágenes en su incipiente carrera.