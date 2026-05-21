Racing supera a Carcas de Venezuela 2 a 1 en un partido determinante para su futuro deportivo y en un Cilindro de Avellaneda desierto por la sanción de Conmebol. La Academia es anfitrión por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana y sólo le sirve ganar para seguir con chances de avanzar en el certamen continental.

Al minuto, en el primer avance del visitante, llegó el desborde por la izquierda y el centro de arrastrón al corazón de área que Gabriel Rojas terminó de empuhar al gol en contra de su propia valla.

Tras un par de minutos de revisión por la posición del delantero, se reanudó el juego y la respuesta de la Academia fue inmediata a partir de un pase largo de Santiago Sosa. Gastón Martirena pisó el área y pese a que su remate fue muy débil, la respuesta del arquero venezolano, Frankarlos Benítez fue muy mala y la pelota se terminó metiendo por el primer palo para el empate inmediato de las acciones, a los 4 minutos.

Superando la media hora de juego, tras la vuelta de la rehidratación, otra jugada ofensiva de Martirena por la derecha terminó en una acción favorable para el equipo argentino. El centro del uruguayo fue barrido por Luis Mago yendo al piso y a instancias del VAR, el juez John Alexander Ospina Londoño sancionó penal por mano.

Tras varios minutos de duda por parte de las autoridades, Adrián Martínez tomó la pelota para la definición a los 36 minutos desde los doce pasos y con un remate recto, fuerte y al ángulo, enganó al arquero y estableció el 2 a 1 parcial que le da tranquilidad de la Academia.

Síntesis

Racing 2: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Matko Milkevic, Gabriel Rojas; Tomás Pérez, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Carcas 1: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.

Goles: PT 1' Rojas (C en contra), 4' Martirena (R), 36' Martínez (R de penal).

Arbitro: Jhon Alexander Ospina Londoño.

La previa

El presente del equipo de Gustavo Costas está lejos del esperado. Eliminado del Torneo Apertura y golpeado por una seguidilla de malos resultados, Racing llega bajo presión y con un clima cargado de tensión. El empate en Venezuela y las derrotas ante Botafogo dejaron a la Academia en una situación límite dentro del grupo.

Con apenas cuatro puntos, Racing se encuentra tercero en la tabla y necesita sumar de a tres para llegar con posibilidades a la última fecha. Caracas, en cambio, marcha segundo con ocho unidades y sabe que un empate en Avellaneda puede dejarlo muy cerca de la clasificación.

Además del flojo presente internacional, la Academia viene golpeada tras la eliminación en el torneo local frente a Rosario Central, en un partido caliente que terminó con expulsiones y muchas críticas al funcionamiento del equipo.

El equipo de Costas acumula una racha negativa y hace varios encuentros que no logra transmitir seguridad ni funcionamiento. Sin embargo, el DT apuesta a la experiencia de sus referentes y al peso de la localía para intentar torcer la historia y mantenerse con vida en la Sudamericana.

El conjunto venezolano atraviesa una realidad diferente en la Copa. Aunque en el torneo local tuvo un semestre flojo y quedó lejos de la pelea por el título, en el plano internacional mostró una imagen competitiva y consiguió resultados importantes que hoy lo tienen en zona de clasificación.