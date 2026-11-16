El zapalino Mario Villanueva (h) cortó la racha de 12 triunfos consecutivos de Daniel Llanos, sin embargo, el barilochense se terminó consagrando como tricampeón de la A6, en el marco de la novena fecha del Rally Neuquino que se disputó en caminos aledanos a San Patricio de El Chañar con la organización de APPRyN Sur.

La carrera que contó con la presencia del VW Polo MR de Gastón Salazar, que el más veloz del fin de semana, a un promedio de velocidad de 107,85 km/h. Segundo en la clasificación general quedó Mario Villanueva (h) y tercero Daniel Llanos. Completaron los diez primeros Omar Kovacevich, Miguel Carbonell, Luis Beltrán, Franco Fossatti, Mauro Gret, Gustavo Durán y Sergio Basile.

En la A6, Mario Villanueva (h) y Luis Sanhueza estuvieron impecables y lograron cortarle la racha de 12 victorias consecutivas a Daniel Llanos, quien quedó segundo, tercero llegó Miguel Carbonell, Manuel Becerra, David Abril y Matías Cáceres completaron el clasificador. Abandonaron Guillermo Fantini, Damián Di Bartolo y Mario Villanueva (p).

En la RC5, el chubutense de Esquel Omar Kovacevich alcanzó su séptima victoria del año en la divisional. Esta vez, le ganó a Luis Beltrán, tercero arribó Franco Fossatti. También completaron la carrera Mauro Gret, Sergio Basile y Luis Cairone. Abandonó Miguel Radomich.

La sorpresa la dio Gustavo Durán, quien ganó en la N2, segundo se ubicó Jonatan Fuente. A pesar de protagonizar un vuelco, Pablo Pranzoni (ganó la etapa del sábado) pudo completar la carrera y quedó tercero. Exequiel Campo fue cuarto y abandonaron Maximiliano Fuentes, Aguilera, Alejandro Ávila y Mauricio Zúñiga.

Miguel Huenulao ganó por cuarta vez en la N2L y festejó el campeonato. Detrás de él llegaron Luis Angeloni y Gabriel Morán. Abandonaron Mauro Rojas y Sergio Perulán, quienes de esta manera dejaron pasar una chance importante en la pelea por el campeonato.

Por último, en la A2, y luego de la exclusión de Daniel Arias y Maximiliano Millapi, ganó Lucrecio Varela, quien se subió a lo más alto del podio por tercera vez en la temporada.

El barilochense Daniel Llanos, uno de los protagonistas del año

La última fecha del rally neuquino tendrá lugar entre el 11 y 13 de diciembre en Cutral Co.