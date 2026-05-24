A todo nada, River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026 en una final espectacular que en el segundo tiempo vuelve a volcarse para el lado Millonario por 2 a 1 con goles de Facundo Colidio y Leonardo Morales a los 18 y 25 minutos, respectivamente, del primer tiempo. Tomás Galván a los 14 del complemento le devuelve la ventaja a La Banda. Transmite AM550 La Primera y todas las radios del Grupo Prima Multimedios.

Es el conjunto Millonario quien intenta hacerse de la pelota desde el puntapié inicial, pero la primera llegada favorece a Belgrano luego de un yerro individual de Fabricio Bustos que pifió la pelota y permitió el avance de Juan Vázquez por la izquierda del ataque. Remate al primer palo que salió afuera.

Una dura infracción de Aníbal Moreno ante Lucas Zelarrayán le vale la primera tarjeta amarilla al mediocampista de River a los 4 minutos. Desde el tiro libre a modo de centro llegó el envío que terminó en cabezazo de Lucas Passerini y provocó la primera intervención del arquero Santiago Beltrán.

Zelarrayán vuelve a hacerse presente en la final, esta vez con un remate de media distancia que se fue cerca del segundo palo y sacudió a la publicidad estática.

Beltrán agiganta su figura en el arco de River, el juvenil cubrió y tapó el remate cruzado de Emiliano Rigoni que ingresó por primera vez atacando por la derecha, contra la marca de Marcos Acuña. Brillante el número 41.

Pasó por caja

Sostenido por su arquero, River encontró la jugada que buscaba en la ofensiva a los 18 minutos entre Acuña y Tomás Galván que progresaron por la izquierda, alcanzaron el desborde ante Rigoni en el retroceso y el centro atrás del juvenil de inferiores encontró a Facundo Colidio para empujar al gol.

Volver a empezar

Tras sentir el impacto del gol, Belgrano tuvo un nuevo tiro de esquina desde la izquierda de su ataque. Zelarrayán lanzó el centro y el defensor Leonaro Morales le ganó a todos en el aire para alcanzar la igualdad transitoria a los 25 minutos. Partidazo en Córdoba,

Los primeros minutos del complemento comienzan a evidenciar el miedo al yerro individual que permita al rival ponerse en ventaja y el cansancio le resta intensidad a cada jugada. River controla a partir de la tenencia y Belgrano responde a partir de la capacidad de Zelarrayán.

A los 14 del segundo tiempo, Colidio vuelve a hacerse presente en la final para controlar la pelota de espaldas al arco, girar perfilado hacia su izquierda y con una pausa justa asitió a Galván con ventaja. La corrida del mediocampista terminó en el puntazo cruzado y goleador que le devuelve la ventaja al conjunto que dirige Coudet.

Síntesis

River 2: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colido, Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano 1: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velézquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT 18' Colidio (R), 25' Morales (B). ST 14' Galván (R).

Cambios: ST al inicio Álvaro Ocampo por Maldonado (B), 18' Franco Vázquez por Longo (B) y Ramiro Hernándes por Velázquez (B), 25' Germán Pezzella por Acuña (R).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Panorma previo

El destino puso al Pirata ante su primera gran chance de coser la primera estrella nacional en su ciudad, más allá que se trate de un escenario neutral definido desde la AFA. Una vez más, el operativo policial desnuda falencias y malos tratos, sólo en los callejones que están dispuesto para los hinchas Millonarios.

Córdoba está totalmente revolucionada y en el banderazo del sábado por la noche se reunieron 38.000 almas en el Gigante de Alberdi para brindar el último aliento.

Sin embargo, todos los flashes apuntan a La Banda. El equipo de Eduardo Coudet que está ante la gran chance de volver a ganar tras la partida de Marcelo Gallardo. En la misma temporada que se fue su máximo ídolo, el equipo se sobrepuso, “ligó” en la rueda de la fortuna y fue creciendo deportivamente hasta aquí, con la chance de llegar al 39° campeonato de primera división.

Eduardo Coudet, técnico de River.

El antecedente inmediato entre ambos beneficia claramente al Millonario. En el Monumental fue 3 a 0 para River por la 13ª fecha de la fase regular y eso pesa en la preparación de esta final. Pero todos los recuerdos remontan a la Promoción del 2011 que mandó al equipo grande al descenso.

Los pibes

Coudet terminó aferrado a los pibes del club. Están apuntalados por la experiencia de algunos nombres pesados como Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, pero su columna vertebral la componen Santiago Beltrán, Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y ahora le apareció el delantero Joaquín Freitas como compañero de Facundo Colidio.

Además, el mediocampista Aníbal Moreno participará desde el arranque, infiltrado por una distensión de ligamento en la rodilla derecha por la cual fue infilrtado para saltar al campo de juego.

Del lado de enfrente, el Ruso Ricardo Zielinski sumó piezas importantes. El Chino Lucas Zelarrayán, el 10 de los goles lindos, es la bandera y capitán de una formación que también tiene a Franco Vázquez, aunque últimamente alterne, Emiliano Rigoni y el temible Lucas Passerini. Finalmente, el Mudo no será titular en la mitad de la cancha.

Ricardo Zielinski, el técnico de Belgrano.

Yael Falcón Pérez será el juez principal de 90 minutos apasionantes que, en caso de igualdad, tendrá alargue (dos tiempos de 15 minutos) y en caso de ser necesario la definición por penales.