River Plate y Barracas Central empatan 0 a 0 por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en el Estadio Monumental con el arbitraje de Nazareno Arasa, y la presentación como titular en el conjunto local de Nicolás Otamendi.

Además, Gonzalo Montiel, otro de los que jugó la final del Mundo hace sólo seis días en New Jersey contra España, integra la última línea del equipo de Eduardo Coudet que esta noche no está en el banco de suplentes por suspensión. Quien sí se sentó esperando sus primeros munitos en el club es el delantero Ángel Correa, flamante refuerzo del club de Núñez.

Síntesis

River Plate 0: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio, Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Barracas Central 0: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

Hora de inicio: 19:15.

La previa

River llega a este inicio de certamen envuelto en dudas, luego del durísimo e inesperado inicio de semestre con caída de 3 a 1 ante Aldosivi de Mar del Plata que representó la eliminación en 16avos de final en la Copa Argentina. El "Millonario", dirigido por Eduardo Coudet, se había despedido de la primera mitad del año cayendo en la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

En el dueño de casa se producirá el estreno absoluto con la camiseta de La Banda de Nicolás Otamendi, quien hace apenas seis días estaba en New Jersey disputando la final de la Copa del Mundo. El ex Vélez, pero que viene de defender la camiseta de Benfica en Portugual, será el capitán de una formación que a último momento confirmó la baja por lesión del mediocampista Aníbal Moreno.

Barracas Central, por su parte, tuvo un muy flojo primer semestre de año, donde no pudo clasificar a los playoffs en el Torneo Apertura porque finalizó en la novena colocación, mientras que en la Copa Sudamericana, donde tuvo su primera participación en una competición internacional, se despidió en la primera fase tras quedar último en el Grupo G.

El partido se vivirá por el Grupo Prima Multimedios por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti se vivirá todo el fútbol.