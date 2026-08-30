Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River empata 0 a 0 con Banfield en su vista al Florencio Sola. El Millonario, golpeado por la eliminación de Copa Sudamericana y la ida de Eduardo Coudet como técnico busca cambiar su imagen, y meterse de lleno en el torneo local donde deambula por los últimos puestos del Grupo B con la presencia de Leonardo Ponzio en el banco de suplentes.

La presencia de las dos hinchadas en el estadio permitió tomar la temperatura del hincha en relación a la designación del ex mediocampista central como entrenador principal y hubo aplausos para el santafesino.

La visita tomó la posesión de la pelota desde el pitazo inicial, pero vuelve a mostrar dudas en la última línea que permitieron la generación de jugadas de peligro por parte del Taladro. Muchas dudas en Lucas Martínez Quarta con la pelota en los pies. El jugador luce visiblemente afectado por su mal presente, pero los entrenadores insisten en renovarle la confianza.

La primera de peligro para La Banda en los pies de Thiago Almada con un remate desde afuera del área que fue bien atajada por "el Ruso" Diego Rodríguez.

Síntesis

Banfield 0: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Renzo Malanca, Nicolás Meriano; Santiago López García, Tomás Adoryán, Ignacio Pais, Federico Medina, Ignacio Abraham; Matías Hernández, Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

River 0: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Andrada, Facundo Vera, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Florencio Sola

La previa

La derrota por penales ante Independiente Santa Fe sumergió aún más a un River que tuvo un flojo inicio de segundo semestre, que desembocó en la salida de Eduardo “Chacho” Coudet como DT. EL mando fue tomado de forma interina por Leandro Ponzio, quien buscará salir de la anteúltima posición del Grupo B, donde tiene 4 unidades, a 5 del último clasificado: Huracán. A ello sumarle que está 11° en la tabla anual, hoy fuera de toda competencia internacional.

En lo futbolístico, no se esperan grandes cambios con relación al 11 que plantó Coudet el miércoles, la gran duda pasa por si se mantiene Martínez Quarta o su lugar lo ocupa Lautaro Rivero.

Ponzio será interino hasta que se defina el nuevo DT

En frente estará el Taladro de Pedro Troglio, quien entre semana accedió a cuartos de final de la Copa Argentina superando a Midland. Por el torneo clausura acumula 7 puntos posicionado en el puesto 11. Un triunfo lo metería de lleno en la pelea por la clasificación.

Troglio plantearía el mismo equipo que jugó el fin de semana pasado en Rosario donde cayó ante Newell´s por la fecha 6. El único cambio estaría en el arco, donde Diego Rodríguez debutará en la temporada.

En la era profesional, se enfrentaron en 103 oportunidades, River festejó en 55 oportunidades, Banfield ganó en 21, mientras que igualaron en 27 ocasiones. La última vez fue en El Monumental el 26 de Febrero con triunfo Millonario por 3-1, partido que dio fin al ciclo de Marcelo Gallardo.