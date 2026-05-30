Arsenal supera a PSG 1 a 0 por la final de la Champions League en la ciudad de Budapest, un duelo que no necesita demasiadas presentaciones y dirigirá el alemán Daniel Siebert ante los ojos del mundo.

Sólo el Mundial que se pondrá en marcha en 12 días le quita al partido el cartel del “más importante del año” ya que la final entre selecciones se llevará todos los flashes en Estados Unidos.

Los franceses asumen el protagonismo desde las primeras jugadas de la tarde, luego de un show de "The Killer" que precedió a la salida de los equipos al campo de juego. Sin embargo, en la primera jugada que logró correr el conjunto inglés, Kai Havertz golpeó por la izquierda del ataque a los 5 y con una potente definición al primer palo superó al arquero Matvey Safonov, quien se agachó demasiado para cubrir su ángulo.

La desventaja no desesperó al campeón parisino que, tras el gol en contra, continuó con su estilo de posesión, aunque sin generar peligro en los últimos metros. Los ingleses achicaron espacios y quedaron perfilados para la contra.

Más allá de tener la pelota, el control de la final fue del Arsenal que sobre la media hora estuvo a punto de volver a marcar en Hungría. El centro rasante de Saka por la derecha fue bien cortado esta vez por el arquero Safanov, quien recibió el golpe de Havertz en su intento por llegar a la pelota.

La mejor jugada ofensiva de PSG llegó recién a los 42 minutos, tras un desborde profundo de Nuno Mendes por la izquierda. El centro del lateral fue despejado de manera corta por la última línea del rival y, en el rebote, Fabián Ruiz desvió el cabezazo.

Síntesis

PSG 0: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willam Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembelé, Khvicha KvaratsKhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal 1: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard; Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

Gol: PT 5' Havertz (A).

Árbitro: Daniel Siebert, Alemania.

Estadio: Puskas Arenas, Budapest. Hungría.

Hora de inicio: 13 (de la Argentina).

Transmiten: Espn y Fox Sports (no codificado).

La previa

Sin dudas, el duelo futbolístico entre franceses e ingleses es lo más parecido a ver un duelo de la NBA en el básquet. Casi otro deporte por el estilo del equipo que dirige Luis Enrique (44 goles en la campaña) y el de su retador y compatriota, Mikel Arteta, quien en caso de ganar se convertirá en el primer campeón invicto del certamen.

Los dos españoles vienen de consagrar a sus equipos en las ligas nacionales. PSG ya abruma en la League 1, mientras que el Arsenal se alzó con la Premier League después de 22 años de espera.

El conjunto parisino tiene el plus de ser el campeón defensor de la “Orejona” y de encantar a todos con una formación de rotación posicional constante y dos delanteros destacadísimos: Dembelé y KvaratsKhelia.

Ousmane Dembelé, el último Balón de Oro, es una de las frandes figuras del PSG.

Los de Londres lograron romper la pared. La consagración en Inglaterra los ha liberado y el título europeo representaría la frutilla del postre para un ciclo de 5 años con el mismo entrenador.

Antecedentes

Los mismos clubes fueron rivales en las semifinales del 2025 en esta misma competencia. En su camino a la primera conquista del Viejo Continente, PSG ganó los dos partidos de la llave y luego goleó al Inter de Italia en Alemania.

Declan Rice, uno de los mejores mediocampistas del mundo, clave en el Arsenal inglés.

También ese título fue un suspiro inmenso para el equipo que pertenece a los árabes que continuaron por el camino del triunfo por un año más sin las mega estrellas que supieron contratar como Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Haciendo honor al nombre del estado húngaro que recibirá a la final, se esperan goles en el “Puskas Arena”, repleto de fanáticos de ambos países que han invadido a la capital del país europeo.

Para los fanáticos del fútbol en la Argentina, el partido se podrá seguir en directo a través del sistema de cable, pero no codificado. Espn y Fox Sports llevarán las imágenes a todo el país y el resto de América Latina.

Ecuador marcará presente en la zaga central del actual campeón. William Pacho es una pieza clave para Luis Enrique. Enfrente, otro ecuatoriano como Piero Hincapíe formará parte de la última línea, donde trabaja como especialista del cuerpo técnico liderado por Arteta el argentino Gabriel “Gringo” Heinze.