Se completó este fin de semana pasado la tercera y última fecha del campeonato Regional Norpatagónico de rugby de mayores, en el que a partir de los resultados, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y Neuquén RC se convirtieron en finalistas por anticipado.

La derrota de Universitario de Bahía ante Neuquén RC (85-14) y el triunfo de Santa Rosa RC frente a Patagonia RC (46-17), correspondientes a la zona 2, determinaron que las llaves de semifinales Oro sean entre clubes de una misma unión: Sociedad Sportiva (1º zona 1)-Santa Rosa RC (2º zona 2) y Neuquén RC (1º zona 2)-Marabunta (2º zona 1).

De acuerdo con el reglamento de la competencia, ante esta situación esos cruces no se jugarán sino que se tomará el resultado entre los rivales correspondiente a la segunda rueda de los respectivos campeonatos locales de Sur y Alto Valle. En el caso de Sociedad Sportiva-Santa Rosa RC, el XV bahiense le ganó por 125-0 y por 66-5 (segunda rueda) respectivamente.

Quedará en manos de las uniones organizadoras ponerle fecha a la final. Que no se llevará a cabo en lo inmediato ya que tanto Sportiva como Neuquén RC tienen diferentes compromisos en el corto plazo.

Sociedad Sportiva y Neuquén RC se enfrentarán en la final

Las Palomas jugarán el sábado venidero el clásico ante Argentino en el cierre del campeonato Oficial Oro. Una semana más tarde retomarán la marcha en el Torneo del Interior con visita a Huirapuca de Tucumán el sábado 30, mientras que siete días más tarde comenzará el Regional Pampeano A.

Justamente, dos fechas posibles pueden ser las primeras ventanas que ofrece el TRP A: el sábado 20 y el sábado 27 de junio, aunque en el primer caso se trata del día de la final del Regional Patagónico que podría involucrar a Neuquén RC.

Recordamos que Sociedad Sportiva le ganó a Neuquén RC las últimas dos ediciones. Con respecto a los cruces semifinales Plata, a los que les cabe mismo criterio que en Oro, habrá que esperar qué se determina: Universitario-El Nacional y Roca RC-Patagonia.