Alexis Mac Allister fue la gran figura del triunfo del Liverpool sobre el Atlético de Madrid en Anfield por la primera fecha de la Champions League. El volante pampeano marcó el gol del 2 a 1 con un lindo zurdazo desde afuera del área en la segunda parte. Fue muy aplaudido por los hinchas cada vez que tocó la pelota.

El tanto llegó justo después de unos días moviditos para Mac Allister. Había hecho pública la supuesta intención del Liverpool de no renovarle el contrato. La respuesta del volante de la Selección Argentina fue dentro de la cancha, con una actuación consagratoria.

El regreso de Julián Álvarez a la titularidad

Julián Álvarez vivió una situación parecida, aunque no tanto. Tras un largo pataleo contra el Atlético de Madrid para que lo vendan al Barcelona, terminó quedándose. Fue por primera vez titular en la temporada y jugó todo el partido. Aunque no se destacó, sí se anotó una linda asistencia de zurda para Marcos Llorente en lo que fue el 1-0 parcial de la visita a los 17 minutos. El empate posterior lo puso el húngaro Szoboszlai sobre el cierre del primer tiempo.

También fueron titulares Cuti Romero (reemplazado a los 77 minutos) y Giuliano Simeone en el Colchonero. Los argentinos tuvieron protagonismo en un partido de alto nivel.

Las goleadas del Barcelona y el PSG

El otro club inglés que arrancó de buena manera fue el Arsenal, vigente campeón de la Premier League y subcampeón europeo. Se impuso al Napoli en el Diego Armando Maradona con grito del noruego Odegaard a los 75 minutos.

El último campeón, el PSG, bailó 6-1 al Slovan Bratislava. Dembelé (2), Ferrán Torres (3) y Fabián Ruiz marcaron para el conjunto francés. Más temprano, el Barcelona se despachó con un 5-1 ante el Feyenoord en el Camp Nou. El brasileño Raphinha metió dos, y el alemán Karim Adeyemi, Lamine Yamal y el brasileño Gabriel Jesus, uno cada uno.

La acción continúa este jueves

Este jueves continuará la acción de la Champions League. Se jugarán Fenerbahce-Roma y PSG-Shakhtar desde las 13:45. También habrá acción desde las 16 con Slavia Praga-Lens, Como-Leipzig, Manchester United-Sabah, y Bayern Múnich-Bodo Glimt.